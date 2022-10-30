韓國梨泰院人踩人｜救護車與死神搶人　網po片見青年現場冷血熱舞

韓國的萬聖節慶祝活動發生人踩人慘劇，首爾梨泰院10月29日一個派對在韓國時間10時30分發生人踩人意外，韓聯社稱50人心臟驟停。韓媒稱引述消防部門表示，梨泰院出現81宗呼吸困難報告。此外正當救護車及救護人員爭取將傷者送院時，網上流傳影片可見，有大批青年人在救護車前跳舞，網民猛烈批評。



▼有人上載聲稱是意外現場的影片，推文寫道：「在梨泰院的救護車前跳舞太奇怪了」

片中救護車在現場忙進忙出將傷者送醫之際，現場人士不僅舉機拍照拍影片，更做出疑似在Disco跳舞的動作，甚至拿出肥皂泡槍發射泡泡，表現相當冷血。

얼굴 다 찍혀서 회사랑 학교랑 가족들한테 알려져야하는데



이태원 구급차 앞에서 춤추는거 진짜 기괴하다https://t.co/HbaLFWBytR pic.twitter.com/GoD3QtfTvI — 🌸클로이🌸 (@CLOIS2boo) October 29, 2022

이태원 사고났는데 구급차 앞에서 섹스온더비치 부르고 있댄다

이게 한국 인싸 감성이라면 난 안따라갈련다 씨빨 pic.twitter.com/CuUrEhEeAj — 베리룽 (@veryroong) October 29, 2022

這類影片在韓國社交媒體瘋傳，人們紛紛留言，「瘋了嗎？」、「這些是瘋子嗎」、「這是我看過最噁心的影片」、「噁心到無法用言語形容」，有人在留言提及影片中一名「穿藍色衫的混蛋看着救護車，做出割頸（示意有人死去）的手勢」、「真的很丟臉，這會是一個傳遍全球的影片」。

seoul.co.kr報道稱，人踩人事件的傷亡情況仍在調查中。惟已確定當局是在晚上10時15分左右接報。

《韓民族日報》29日稱，截至當天晚上11時30分，有數十人在漢密爾頓酒店附近被施行心肺復蘇法。

根據未經證實的韓媒報道，有消息稱因為有名人出現，導致現場出現混亂。

▼根據Twitter上流傳的現場照片，可見多人已倒地，消防人員及救護人員在進行急救：

韓聯社29日稱，韓國總統尹錫悅緊急下令「盡一切可能提供及時的急救以及為受害者提供治療。」

韓聯社稱，消防部當日晚上11時50分發布第三階段響應，正在派出大量救援人員前往意外現場。

梨泰院站附近的漢江路已設立臨時急救中心，用於救治傷者。

首爾國立大學醫院、江東慶熙大學醫院、漢陽大學醫院的救災醫療支援隊也趕到現場進行搶救。

首爾消防與災害本部負責人在現場指場救援，公共行政與安全部長也在趕往現場的途中。

據警方稱，梨泰院當天有逾10萬人聚集。

▼意外發生後，不少身在現場的人將照片及影片上載，可見很多人倒地不起，救護人員則急忙為他們施行心肺復蘇法。

아니 이태원 싹다 여자분인게

구린내가 풀풀 난다 pic.twitter.com/HWVdDUklNq — 써클~ (@koreaisg2y) October 29, 2022

梨泰院（韓語：이태원）位於首爾龍山區南山南麓，是一個出名的商業區，在行政上隸屬於梨泰院洞。

▼下圖為意外發生後身在當地人士手機收到的警告訊息：