韓國梨泰院人踩人│路邊放滿屍袋　港網民：緊記蘭桂坊慘劇教訓

韓國梨泰院於10月29日舉行萬聖節派對期間發生「人踩人」慘劇，《韓聯社》報道指有50人心臟驟停，現場多人失去知覺，馬路邊更放滿大量藍色「屍袋」，場面觸目驚心。

有韓國網民指示，這是爆發疫情3年以來首個毋須戴口罩的大型戶外派對，故吸引逾10萬人到場，網上流傳片段，顯示梨泰院一處斜坡路上塞滿群眾，其間發生人踩人事件，因路口狹窄，有人被壓在底層無法動彈，而上層的群眾亦無退路，場面極度震撼。



網上片段顯示，梨泰院發生人踩人事件，因路口狹窄，有人被壓在底層無法動彈，而上層的群眾亦無退路，（網上片段截圖）

事件在香港網絡瘋傳，不少網民立即聯想到發生於1993年元旦的「蘭桂坊慘劇」，當時現場聚集了達2萬人歡呼倒數迎接新年，其後有人噴霧雪花、噴灑飲料等，令現場一段斜路變得非常濕滑，再人群中更有人拋擲酒樽、焚燒報紙，有人走避時觸發人踩人事故，最終釀成21死63傷。

1993年元旦的「蘭桂坊慘劇」釀成21死63傷，令港人難以忘記，（ATV 亞洲電視短片截圖）

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「蘭桂坊慘劇」震撼全港，政府亦就此展開獨立調查，確立警務處在往後的大型節日慶祝地點均採取人群管制措施，自此以後，蘭桂坊一直人潮單向移動措施，而有關措施在許多大型活動中亦適用。

人員即場為傷者進行急救。（無綫新聞截圖）

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梨泰院聖節派對人踩人慘劇發生後，香港網民深宵討論，認為要緊記蘭桂坊慘劇教訓，節日喜慶實施人潮管制或人潮單向移動措施屬有效之舉，希望世界各國不會再發生同類事件。