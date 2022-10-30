韓國梨泰院人踩人｜港網民抽水問「香港做人流管制世一？」惹爭議

【韓國梨泰院人踩人／萬聖節】韓國梨泰院一個萬聖節派對發生「人踩人」事件，已造成至少151死亡、82人傷。事件引起全球關注，在香港，有網民在討論區發文問「唔計政見，香港做人流管制算唔算世一？」，結果惹來爭議，有人認同樓主說法，大讚「香港警察世界第一」、「警察執行得幾好」，但也有人批評樓主不應在慘劇中「抽水」。



韓國梨泰院一個萬聖節派對發生「人踩人」事件。（網上圖片）

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韓國梨泰院萬聖節派對「人踩人」事件震驚全球，該網民在連登討論區以「唔計政見 香港做人流管制算唔算世一？」為題發文，指香港大時大節、開通開幕都有警察、港鐵等協助實施人流管制，以圍封、限人數及制定不同路線方式疏導人群，直指「呢方面香港警察真係抵讚…真心個crowd control做得好好，而且又配合到港鐵」。不過樓主強調，今次是「理性討論，唔係特登要讚警察」。

帖文隨即引來其他網民爭議，有人認同樓主說法，大讚「香港警察世界第一」、「警察都執行得幾好」、「真心年宵同老蘭（人潮）冇control 好會亂到X街」。

香港1993年曾發生蘭桂芳人踩人慘劇▼▼▼

1993年元旦的「蘭桂坊慘劇」釀成21死63傷，令港人難以忘記，（ATV 亞洲電視短片截圖）

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但也有大批網民批評樓主不應在慘劇中「抽水」，又認為安全意識更重要，「香港有試過人踩人，之後先開始有人流管制」、「其實香港都有發生過人踩人事件，之後大家（安全）意識強咗」、「平時收工時間MTR都多人，平日啲人已經訓練有素」、「會唔會係香港教育得好啊？」。