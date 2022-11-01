月薪2.4萬唔想畀$3000家用　連登仔：想儲錢考車牌買車　網民狠批

父母含辛茹苦養大自己，不少人都認為交家用是天經地義及孝順的表現，不過也有人介意家用的金額。有住公屋的18歲連登仔日前發文表示，剛出社會工作月薪有1.8萬元，有時做夜更月薪則有2.4萬元左右，父母要求他每月交3000元家用，但他不太情願，指出希望儲錢學車及買車，「就係唔想畀屋企錢」。大部分網民批評樓主斤斤計較，「畀啦，阿媽養你咁大個仔」、「3000算少，食住同雜費都超過3000，計返轉頭可能你老竇老母仲畀緊錢養你，收你3000算公道」。



有名住公屋的18歲連登仔日前發文表示，剛出社會工作月薪有1.8萬元，有時做夜更月薪則有2.4萬元左右，父母要求他每月交3000元家用，但他不太情願。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名連登仔以「阿媽係咁叫我畀家用」為題發文表示，他於親戚的公司上班，所以媽媽知道他真實月薪有多少，不能隱瞞。他想儲錢考車牌及買車，「之後要揸車搵食」，所以不太想給家用，又稱自己日常不太消費，基本開支只是1日3餐，而父母月薪比他多幾倍，因此問網民可以如何拒絕給家用，直言「第一次返工覺得$3000好多」，並考慮搬走與女友租屋同居。

不少網民指出，樓主父母收3000元家用並不過分，「3000元家用就唔捨得畀，買車就捨得？你覺唔覺得自己有啲自私呢？」、「好平已經收得，食住都畀埋你，少少錢你就係到叫，$3000一啲都唔過分」、「你住屋企食屋企無得唔畀，而家水電煤食你估平？btw搵萬八就咪玩車啦」、「$3000都唔畀，係唔係黐線，一係你每晚負責煮飯，做兩個鐘家務囉，淨係管理費水電費每個月都冇咗$1500啦，都未計日用品」、「3000淨係當床位都公道啦，大吉利事講句食得你幾多年」。有網民建議樓主坦白，「屋企唔係等你嗰嚿錢，咪直接同佢講嚿錢留嚟第時考車」。

有網民則稱不會告訴父母自己月薪有多少，「邊有人講真話，話自己幾多人工㗎」、「畀1500，話搵12000」、「過來人話你知，打後5年都話自己人工無加過，成日要扮到月尾好唔掂，返工皮費好重」、「20年前我初初出嚟做嘢，月入14500，畀5000家用。今時今日，月入係以前幾倍，但都係畀5000家用，自己搵幾多，千祈唔好同屋企人講」。

樓主其後指出，決定將每月人工交給父母，「冇錢食飯問佢拎500，佢話到時候幫我畀車錢」，又稱想買1部價值40萬的車，父母承諾會幫忙付全額。