爸爸中風逾10年　媽媽辛勞照顧下出軌　女兒唔嬲仲因4件事撐離婚

媽媽在這情況下出軌是否可被原諒？有台灣女生於討論區發文表示，爸爸在她讀國小時中風，生活不能自理10多年，媽媽成為了家庭經濟支柱，除了上班就是照顧爸爸。她不滿爸爸不但沒感恩，還整天用手機看美女，從沒體貼關心媽媽，外公去世時只會說風涼話。近日她發現媽媽出軌，不過她沒有生氣，還很支持媽媽離婚，只是怕爸爸接受不到會自殺，因此問網民媽媽是否有選擇權去戀愛。



有台灣女生於討論區發文表示，爸爸在她讀國小時中風，生活不能自理10多年。（《再創世紀》劇照）

該名女生於Dcard討論區以「媽媽出軌但我沒有生氣」為題發文表示，爸爸中風後不能走路、一邊手不會動、拉撒睡都要人幫忙，一直持續了10多年，沒有更好也沒有更糟。媽媽是家庭經濟支柱，數年前曾聘請外傭幫忙照顧爸爸，但家境實在太貧困，之後也沒錢再請。

她指出，媽媽除了上班，其餘時間都是照顧爸爸，「像是他要大號要人搬到廁所、睡覺要搬到床上，中午要煮給我爸（家裏還有個阿嬤）」，媽媽基本上沒休息時間，她一直覺得若父母離婚，媽媽會更輕鬆。她直言，「畢竟我爸感覺對我媽好像沒那麼愛，他整天就喜歡用手機看越南妹，對我媽也沒體貼關心什麼的，外公去世我媽哭很慘，我爸只會說風涼話，說人都會死什麼的」。惟媽媽念在舊情上，加上房子有爸爸的名，所以一直沒離婚。

她說，近日發現媽媽出軌，她最怕假如父母真的離婚，爸爸腦袋有點神經，可能會自殺，她可能會帶着陰影過下半輩子，不過她也覺得爸爸不會答應離婚。她又說，雖然很多人會指責出軌真的罪該萬死，但她認為是大人的事，她不應插手，只是想問媽媽是否有選擇權去戀愛，「換個立場想如果自己的老公老婆一輩子的病好不了也心力憔悴，那是不是可以保有一絲絲的希望去戀愛？」。

該名女生不滿爸爸不但沒感恩，還整天用手機看美女，從沒體貼關心媽媽，外公去世時只會說風涼話。（《再創世紀》劇照）

有網民支持離婚，「你的媽媽還幫忙照顧着家裏也很累了，也一直努力着，她沒有對不起這個家，她也是人也需要被照顧，我不認為這樣有錯」，也有人反對離婚，「你支持離婚，那你媽原本在做的事情就變成你了」、「我講現實面，離婚以後誰照顧妳爸？難道離婚以後妳爸的身體就會好起來，然後照顧自己嗎？還是妳有能力照顧妳爸？無論是自己照顧還是花錢請人照顧」。

也有人認為樓主爸爸若鬧自殺只是情緒勒索，「會鬧的人只是講講居多，是情緒勒索的一種，你不怎樣我就死給你看，這不是常聽到的話嗎？聽聽就好，媽媽的未來和幸福比較重要」、「我覺得按文中爸爸那麼不要臉的性格，他會一哭二鬧三上吊，情緒勒索完再活30年，誰照顧他誰折壽」。