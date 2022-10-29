老公出軌全職主婦想離婚爭3子撫養權　離婚律師1個原因勸三思

文：呂秋遠 台灣律師

「律師，我的先生外遇了，我現在已經有他跟第三者的簡訊，內容都是稱呼對方是老公老婆，還有他們約去汽車旅館的訊息，我可以告他侵害配偶權嗎？」，她的聲音聽起來就像是有做功課，至少「侵害配偶權」這幾個字朗朗上口。

「應該可以。不過，我有幾個問題要請教你。」我說，「如果你熟悉我所寫的故事，第一個問題就是，你要什麼？」



3子之母的全職媽媽，一直沒有外出工作，當發現丈夫有外遇想離婚奪取撫養權時，呂秋遠提醒她要先重建自立能力。（《最完美的離婚》劇照）

「我要小孩的監護權。」這一題，她回答的很乾脆。

「答案不對。」雖然她聽不到，其實我在心裡嘆了一口氣。「我重新問你好了，請你回答我，你結婚幾年、幾個小孩、各自幾歲、是不是住在婆家、有沒有收入？」

「我結婚快二十年，有三個小孩、分別是十二歲、十歲、八歲。我跟先生還有三個孩子住在婆家，我是全職媽媽，除了先生給我的錢以外，沒有別的收入。」這次她總算完整的回答了我的問題。

「所以，你現在沒有任何收入，只靠先生給你錢，但是你覺得三個孩子的監護權都給你，你跟三個孩子一起在外面租房子，你有辦法活下去？」我繼續追問她。

她似乎從來沒想過這個問題，只是簡短的回答我，「會有辦法的吧！」

「三個孩子，正在念國中、小學高年級，你覺得一個月會需要多少開銷？房租、水電、瓦斯、手機、安親班等等的雜支，先生一個月應該要給你多少錢，你才可以養活他們？」

「嗯，我好像還沒算過。」

全職媽媽發現丈夫有外遇想離婚奪取撫養權，但她卻未有準備好如何應付現實問題。（《中國式離婚》劇照）

「這麼問你好了，你先生一個月賺六萬，因為住在他爸媽家，所以省下房租。如果他一個月給你三萬，也就是他收入的一半，你有辦法維持下去嗎？」

電話那頭安靜了很久，終於回答我，「我不知道，三萬可能不夠，但是我會去外面工作。」

「你終於想到了。但是，我問你，結婚以後，你就沒有在外面找過工作，已經將近二十年。你認為你現在可以找到的工作，薪水會是多少？」

「三萬？」她問。

「我不知道，我比較擔心你找不到。」我很無奈。「如果你找不到，那麼先別說你先生不會把孩子給你，就算他給你，也給你扶養費，你能怎麼養？」我認真的反問。

「所以，我把孩子的監護權給他嗎？」看來，她改變了目標。

「也不是。因為就算給他，他也答應你不用給扶養費。但是他隨時可以反悔，用孩子的名義告你，要求你要給錢。到時候，你要給多少？一個六千？三個一萬八。請問，你月薪三萬，付完扶養費以後，只剩下一萬二，你又能怎麼養活自己？」

「律師，我這樣就不懂了，要也不是，不要也不是，你要我怎麼辦？」

「因為你的答案根本就是錯的。再問你一次，你要什麼？沒有離婚，就不用談剛剛這些，但是，你要離婚嗎？」

「我要離婚。」這四個字，其實她說的很遲疑。

「你敢嗎？」我追問。

「什麼叫做我敢？他都外遇了。告他離婚，有什麼不敢的？」

呂秋遠指台媽猶如被關在籠中20年，要飛出去並不容易。（《夫妻的世界》劇照）

「你都關在籠子裡快二十年了，你敢飛嗎？離婚以後，你的生活會有很巨大的改變，離開他家、自己賺錢、不用接送小孩、不用做家事、不用照顧公婆。」我停頓了一下，「你會很自由，但是你會害怕，因為你習慣了以前的安定生活。」

「所以，你不贊成我離婚嗎？」

「我沒有贊不贊成的問題，因為那是你的人生。我只想問，當他不要你的時候，當你決定獨自生活的時候，已經這麼多年，你有足夠的能力，自己賺錢過生活嗎？」

「律師，我懂了，所以是錢在做人，我應該自己先找一份工作。可是，我如果去外面找工作，我公婆跟我先生一定會很生氣，他們就是希望我可以好好的當家庭主婦就好。」

「問題不就是在這裡？如果，你根本不敢違背他們的意思，也不敢到外面找工作，連這種基本的事情都要看他們臉色，你哪來的自信敢提告侵害配偶權？你一旦提告，你知道下場是什麼嗎？你先生會立刻斷你金援、你公婆會威脅你，把你趕出他們家門，你不放棄提告，他們就會每天騷擾你、攻擊你，直到你放棄、承認自己有錯。這樣，你還要提告？」

「所以，我不能離婚、爭不到監護權，連他外遇，我都不能提告？」她聽起來很沮喪。

「也是、也不是。」講這句話的時候，我覺得自己就像是法師，而不是律師。「你的婚姻目前確實有危機，但危機的原因不是因為他外遇而已，而是因為你的命運操在別人手上。當他發現你根本沒有反抗能力的時候，他根本不怕你發現他外遇，也不怕你告他，更不怕小孩沒有媽。沒有媽，他有就好了。所以，你應該先恢復自己跟他之間的平等地位，讓自己有足夠的能力，當他斷你金援的時候，你一樣有能力照顧自己跟孩子。侵害配偶權可以告，也該告，但是你告完了，那個表面上的和諧也完了。你有離婚的心理準備、物質準備嗎？」

你的幸福，不能建立在別人的善意上，因為人會變，當善意消失了以後，我們自己，還留下什麼？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）