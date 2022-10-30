梨泰院人踩人│5小時前發「死亡預告」一語成讖　日男咁做逃過大難

【韓國梨泰院人踩人／萬聖節】韓國知名景點梨泰院，昨晚（10月29日）萬聖節派對發生「人踩人」事件，造成至少153人死亡。網上流傳一則「死亡預告」，是在事發前5小時，由一名網友在Twitter發出，豈料一語成讖。



有日本男子於當日下午17點41分，在Twitter發出「死亡預言」，內容寫上「梨泰院徹底復活了！...我想告訴你當地的情況很危險，裏面擠滿了人，你根本不能動，這是非常危險的，所以如果你來梨泰院萬聖節請小心」。(網上圖片)

韓國梨泰院10月29日晚舉行爆發疫情3年以來，首個不用戴口罩的大型戶外萬聖節派對，吸引逾10萬人到場，大批年輕男女在街頭狂歡，網上有影片見到當時梨泰院的一條斜路上塞滿群眾，後來情況開始失控。有消息指，到了約10時，當時有人看到明星在「哈密爾頓酒店」旁的小巷中，逾萬人湧入小巷，因路窄人多，場面極度混亂。

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由於該小巷是向下斜，有人跌倒後，後面的人也一層層向前擠壓，釀成人踩人慘劇。而在事發前已有不少人打卡，在網上發文分享萬聖節的節日氣氛，當中一名日本男子，於當日下午5點41分，在Twitter發文警告小心，內容寫上「梨泰院徹底復活了！...我想告訴你當地的情況很危險，裏面擠滿了人，你根本不能動，這是非常危險的，所以如果你來梨泰院萬聖節請小心」。

想不到發文5小時後發生了人踩人事故，該帖文一語成讖變「死亡預言」，網友紛紛在其貼文下留言，「先知啊」、「預言家」、「你還好嗎？」。而該男子也在今早6時更新帖文，指自己昨日傍晚6時到達梨泰院，但見現埸太多人，覺得很危險想折返，但人流不停湧入，他遂走入一間時裝店，幸而逃過一劫。