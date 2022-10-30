梨泰院人踩人｜24歲男友生日遇死劫　女友收最後訊息淚崩：不公平

【韓國梨泰院人踩人／萬聖節】韓國梨泰院一個萬聖節派對發生「人踩人」事件，已造成至少153死亡，其中一名死者是24歲男子崔寶成（Choi Boseong），當天在梨泰院慶祝生日，詎料卻遇上死劫。崔寶成正在美國的女友憶述男友發出的最後訊息淚崩，感嘆「人生是如此不公平」，將飛往韓國告別心中摯愛。



崔寶成正在美國的女友憶述男友發出的最後訊息淚崩，感嘆「人生是如此不公平」。（Twitter）

綜合外媒報道，24歲男子崔寶成昨晚（10月29日）與2名好友一同到梨泰院慶祝生日，並於同日晚上9時向女友帕雷斯（Gabriela Pares）發送訊息，沒想到卻成為死前「最後訊息」。

約1小時後，崔寶成位處的人群失去控制，不停推擠釀成人踩人慘劇，而其中一名朋友找不到崔寶成，於是通知正在美國的帕蕾絲，而當時帕蕾絲正在抖音（TikTok）上看着梨泰院事件直播。帕蕾絲十分擔心男友，惟打電話及傳訊息都沒有回應，於是致電住在梨泰院附近的崔寶成姐姐，然而當時崔寶成家人還沒意識到事情的嚴重程度。

韓國梨泰院一個萬聖節派對發生「人踩人」事件。（網上圖片）

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之後崔寶成親朋好友尋遍首爾附近醫院，數小時後有人找到了崔寶成衣服和手機，帕蕾絲亦收到了最不想聽到的消息 ── 崔寶成死了。悲痛欲絕的帕蕾絲將會飛往韓國告別生命中摯愛，形容這是一場悲劇，感嘆「這還是他的生日，人生是如此不公平」。