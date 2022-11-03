恐怖意外！巨石砸度假屋　妻慘被壓死、兒受傷　丈夫分房睡倖存

希臘克里特島（Crete Island）發生山石滾落砸到旅館意外，事件導致1死1傷。當時正值凌晨時分，1塊巨大的岩石自山坡滾落並壓垮傍山建造的旅館的2個相鄰房間，導致住在裏面的3口之家天各一方。事故中母親死亡，而兒子經救治倖存下來，至於睡在另1個房間的父親則因為岩石波及範圍有限而躲過一劫。



希臘發生岩石自山坡滾落，壓垮傍山建造的旅館的2個相鄰房間，導致住在裏面的母親死亡，而兒子經救治倖存下來；至於睡在另1個房間的父親，因為岩石波及範圍有限而躲過一劫。（網上圖片）

綜合外媒報道，事發於本周日（10月30日）凌晨，1塊巨型岩石從希臘聖福提亞海岸（Agia Fotia）附近山坡上墜落，直直砸向依山而建的旅館「Markos Studios」，摧毀了2個房間，當中住着來自斯洛文尼亞（Slovenia）的一家3口遊客。其中受損較嚴重的1個房間住着47歲的母親萊南德（Jasmine Lenand）及其8歲的兒子，至於51歲的丈夫李哈爾（Rihar）則睡在另一個受損輕微的房間，因此幸免於難，未有受傷。他們當時正各自在房中熟睡，然而大石落下的瞬間，萊南德與男童就被掩埋瓦礫下。

當局派出50多名消防員趕赴現場全力挖掘搜救，終於在數小時後找到受傷的男童及已經死去的萊南德。（網上圖片）

當局派出50多名消防員趕赴現場，經過1個多小時的挖掘搜救，終於在廢墟中解救出左腿被壓着的男童，男童隨即被送院救治，經治療亦在事故中存活下來。然而接下來的數小時一直未能解救被埋的萊南德。直至黎明時分，消防隊才在1.5米深的瓦礫下找到萊南德，可惜萊南德已經死亡。

他們一家原訂於周日早上從旅館退房，沒想到卻遭逢大難。李哈爾事後請求斯洛文尼亞大使館為他提供新的旅行證件，因為他原有的證件已被埋在瓦礫下，他表示希望可以把妻子的遺體帶回家鄉安葬。據當地媒體報道，斯洛文尼亞大使館已回應李哈爾訴求，並為其提供協助。

從旅館網站所述，這是1所家庭形式經營的旅館，距離耶拉派特拉市（Ierapetra）只有15分鐘車程，聲稱「建在大海前的岩石上，距離海灘僅幾步之遙」，又以「海灣無限美景」作招徠。

而據當地媒體報道，案件實屬罕見，由於當地早前天氣惡劣暴雨連連，當局正從此方向調查山石是否因此鬆脫滾落造成命案。而地質學家加納斯（Athanasios Ganas）接受當地媒體採訪時就表示，事故重點是「缺乏地質研究」，他提到大雨加劇了土壤侵蝕，又直言建築「不合適」，強調「地質研究必須先於任何建築」。

（綜合）