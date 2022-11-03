究意哪一天開店？食店狂貼休息告示　答案難過IQ題　熟路網民解謎

這間店到底何時開門？有網民日前上傳照片，顯示一間食店門口的玻璃貼了多張休假告示，店家的休息日多到不知到底何時營業，「我看了很久，所以是哪一天有開店？」。有人認真計算，得出該店只有星期六、日白天會營業，笑稱是「只賣有緣人」。不過，有熟路網民指，這家店專門賣便當，老闆夫婦年事已高，身體不適就會休息，但一開店必定大排長龍！



有網民上傳照片，顯示有食店在門前貼了3張休息告示，笑問到底何時會營業。（fb群組「爆廢公社」圖片）

有台男在facebook群組「爆廢公社」上傳照片，顯示一間食店門口位置貼上了多張休假告示，照片中寫了「星期一公休」、「二三四五休息」、「每周六、日晚上公休」，告示還另外寫了高峰時間人多，請耐心等待，看來是人流暢旺食店。

有網民「認真計算」，如按店舖告示般休假，「六、日晚上之前有營業～（這老闆靠啥過日子」、「六日白天有開」，笑稱這間店「擺攤只是休閒娛樂」、「這間賣的是公休，懂嗎？」、「以為人家在工作，其實只是做興趣不缺錢」、「很爽耶～想加盟」。老闆做生意的方式是「只賣有緣人」，「應該是心情好的那天才會開」。

有眼利網民指，最表面那張紅字是手寫後加上去的，即店主只是臨時有事無法營業，「二、三、四、五正常營業，六、日白天營業，只是拍照的時候店家該同二、三、四、五有事臨時休假。以上是我的邏輯！」。後來有人上傳「更新版」告示，果然最上一張紅色手寫告示已經改成「2/11日星期三正常營業」。

熟路網民解釋，該食店是一對老夫婦經營的便當店，平日老闆身體不好就無人炸雞腿，「身體不太好，如果不舒服會貼中間那張紅紙多休息幾天，他們的炸雞腿便當很好吃」。這店已維持這休息模式一段時間，而這間便當店一開店就會大排長龍，「想吃這家店的便當要看人品」。

（facebook群組「爆廢公社」）