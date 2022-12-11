喧賓奪主？寄居朋友家　保守人妻要求屋主移走kiss婚照　網民圍鬧

「唔使客氣，當自己屋企得喇！」寄住別人家難道真的可以當自己屋企？早前外國有人夫發文大呻，稱妻子為人較敏感和保守，夫婦早前因事要暫時寄居朋友家，因妻子看到屋住夫婦掛出一幀結婚親吻照而覺得不舒服，作為丈夫的樓主，便要求身為屋主的男友人移走照片，惟遭對方拒絕。人夫在帖文中慨嘆，若然換了是自己，必定會盡全力滿足客人要求，不明為何朋友不諒解。事件惹來網民一面倒圍鬧，直指該對夫婦主客不分，對朋友的幫忙毫不感恩，更直斥指妻子不是保守，而是心理有關題，認為應求醫找出問題根源。



人夫發文指妻子比較敏感保守，借住朋友家的時候看見結婚親吻照覺得不舒服，因此他要求屋主朋友移走照片，結果卻遭拒絕。（《暮光之城：破曉》劇照）

該名32歲人夫在外國討論區Reddit 以「要求朋友移走和妻子照片，因為令自己妻子不舒服」為題發帖，指自己和28歲妻子2個月前因為失去房子，曾暫時搬進媽媽的家，後來又因妻子和媽媽之間出現問題，只好找認識10年且關係密切的32歲朋友安東尼（Anthony）幫助，先住進對方的家，直到有足夠錢租屋再搬走。當時安東尼的妻子正外遊探親，所以他也同意了。

可是在安東尼的家也有問題，因為妻子在保守家庭長大，在安東尼面前很害羞，例如不小心從他杯子喝了酒都會嚇一跳，也曾房裏開着門躺時，看到安東尼經過而受驚，而妻子行經大廳時，注意到牆上掛着安東尼和他妻子結婚時的接吻照，她便覺得很不舒服，詢問可否跟安東尼談談，要求移走照片。安東尼獲悉後拒絕要求，表示是妻子要放在那裏，而且照片對他和妻子都有情感意義，照片場境亦只是普通的婚禮接吻，反過來責備樓主是瘋子。樓主與安東尼爭吵，叫對方多加體諒，稱不是讓要完全移走照片，只是想在他們離開之前，把照片移到其妻看不到的地方。惟安東尼聲稱很抱歉，但還是拒絕了，最終樓主無論怎樣解釋妻子的感受，安東尼都不肯移動照片，更說這是他的房子，反指樓主咄咄逼人，不能提出這樣的要求。

人夫發文指妻子比較敏感保守，借住朋友家的時候看見結婚親吻照覺得不舒服，因此他要求屋主朋友移走照片，結果卻遭拒絕。（《夫妻的世界》劇照）

樓主稱明白是妻子反應過度，表示在照片移動前她不會離開房間，於是才請安東尼幫忙，但沒想到朋友對此小要求都拒絕因而感到不解，更稱如果是自己，定會加倍努力確保客人感到舒適。

帖文一出馬上惹來網民群起指責，大多數人都質疑樓主與妻子只是客人，憑什麼要求屋主為了其不合理要求而妥協，「你是他們客人而已，因為你目前無家可歸 」、「如果我是你朋友，早就要求你離開」、「這是他的房子，他已經讓你免租，更何況這不是他和妻子的裸照，只是結婚照片。如果每個人都占說你妻子有問題，那肯定是你妻子問題 」、「這不是為了滿足客人該做的事，你妻子無理表現不應期望任何人容納她」。

樓主的妻子看到房子的大廳掛着屋主夫婦的結婚接吻照，覺得很不舒服，便叫丈夫跟朋友談談，要求移走照片，但遭到拒絕。（《奇怪的搭檔》劇照）

有人則提議還是儘快搬離朋友家，另覓地方住更好，因為沒有人會接受她無理要求，「你妻子太奇怪，如果你要繼續溺愛她，就找別的地方住」、「為尊重你朋友，絕對應該離開他房子，再道歉」；有人則客觀表示樓主應與妻子求醫，不要用保守當藉口「你妻子需要治療，那不是保守」。