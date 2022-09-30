0+3｜朋友同相識2周女友計劃去日本旅行　港男憂日對夜對好快生厭

香港現行「0+3」入境檢疫政策，抵港旅客毋須再入住指定檢疫酒店，可回家或自選酒店進行3日醫學醫察。有港男於討論區發文表示，有名朋友日前計劃與相識約兩周的女友一起去日本旅行，他認為兩人進度太快，擔心「咁快就日對夜對，會唔會好快就厭咗另一半？」。大多網民認為樓主朋友沒問題，指出「緣份嘅嘢，話嚟就嚟，擋都擋唔住」、「旅行當試婚，唔啱嘅就無謂拖」、「如果2個唔介意，又唔需要你介意嘅」。



有港男於討論區發文表示，有名朋友日前計劃與相識約兩周的女友一起去日本旅行，他認為兩人進度太快，擔心「咁快就日對夜對，會唔會好快就厭咗另一半？」。（《跟你老婆去旅行》劇照）

該名港男於香港討論區以「識咗唔夠一個月就一齊去旅行有冇問題？」為題發文表示，自從政府實施了「0+3」政策，很多朋友都計劃去旅行。而他有名朋友計劃與相識約兩周的女友一起去日本旅行，他認為兩人只是相識不久，「咁快就一齊去旅行會唔會快咗啲？」，擔心同住1間房、一起睡覺、酒店機票等夾錢問題，會令兩人出現磨擦，又擔心「日對夜對」會生厭。他向廣大網民問道，「定我咁樣諗係我太保守？我覺得至少一齊一年或以上先可以一齊去旅行，有冇人同我一樣諗法？」。

大部分網民認為樓主朋友沒問題，指出「無問題，好多人識七日就結婚」、「試咗先，唔啱未分囉」、「冇問題，更加可以了解對方，喺生活上有冇夾唔夾大家之類的等等」、「有咩問題，雙方都接受到咪得囉，你可以有自己想法，但人哋覺得冇問題又好似唔關你事，除非你鍾意其中一個啦」、「只要係真心相愛嘅就冇問題啦」、「如果確定了是情侶關係，就沒問題，做好避孕措施就得」、「可以2張床，樓主你想太多了」。

不過也有少數網民認為相處認識久點才一起去旅行會較好，「我覺得一齊再耐啲，比較有默契時去旅行會更加好」、「咁快？大家嘅感情都未穩定，有機會上機前散咗，咁咪仲麻煩？」。