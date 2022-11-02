尼格風球｜8號風球可堂食、買外賣？一文看清7間連鎖食肆營業時間

強烈熱帶風暴「尼格」襲港，天文台於今日（2日）下午1時40分發出8號風球，市面人流逐漸冷清，不過以下7間連鎖食肆及快餐店都會在8號風球下繼續營業，為市民提供服務。



強烈熱帶風暴「尼格」襲港，天文台於今日（2日）下午1時40分發出8號風球。（資料圖片）

1.麥當勞

麥當勞在facebook專頁公布，除了九龍公園、山頂廣場、海洋公園及亞洲貨櫃物流中心分店外，其他分店都會照常營業，而麥麥送送餐服務則會暫停。

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2.肯德基

肯德基表示，八號烈風或暴風信號現正懸掛，KFC「快脆送」全線暫停，並於8號烈風或暴風信號除下後盡快恢復服務。除海運大廈、有餘貿易中心、信德中心、EMax、富雅花園分店外，KFC分店堂食外賣及「快脆拎」會繼續提供服務。不過受颱風影響，分店部份產品可能會暫時停止供應。如九號烈風或暴風風力增強信號懸掛，KFC分店營業時間或因天氣及交通影響而有所調整。

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3.必勝客

必勝客表示，在8號烈風或暴風信號懸掛期間，將繼續提供堂食及外賣自取服務㗎，惟分店將根據個別情況而調整營業時間，詳情需致電分店查詢。至於外送服務則會暫停。

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4.大家樂

8號風球懸掛期間，大家樂大部份分店仍照常營業，詳細名單請按此。

八號風球懸掛期間，大家樂大部份分店仍照常營業。（資料圖片）

5.美心MX

8號風球期間，美心MX大部分分店照常營業，但分店實際營業時間或會有所更改 , 有需要可向分店查詢。另外，以下分店的營業時間調整：

美心MX：大會堂、香港站 - 營業至下午2:30；中總、富衛、信德 - 營業至下午8:00

美心Food²：紅磡站、尖沙咀 - 營業至下午6:00

can.teen：海富中心、長江中心、太子大廈 - 營業至下午5:00

Deli-O：信德中心 - 營業至下午2:30

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6.譚仔三哥米線

8號風球下三哥大部份分店仍照常營業，以下分店除外：

深水埗福榮街110號, 荔枝角D2 Place, 尖沙咀幸福中心, 佐敦, 觀塘電訊一代廣場, 觀塘晨光大廈, 觀塘海濱匯, 黃大仙竹園, 新蒲崗康強街, 大角咀大全街, 樂富匯富坊, 馬鞍山新港城, 大埔大明里, 大埔八號花園, 上水新成路, 元朗安寧路, 天水圍天瑞, 屯門珀御坊, 荃灣麗城薈, 葵涌九龍貿易中心, 大窩口, 中環威靈頓街, 灣仔道, 銅鑼灣香島大廈, 鰂魚涌海光街, 太古康怡花園, 小西灣富欣花園

改發3號風球後，上述分店會於2小時內將恢復營業。

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7.譚仔雲南米線

譚仔雲南米線部分分店會照常營業，包括：沙田中心、沙田偉華中心、觀塘廣場、香港仔利港中心、馬鞍山頌安、新蒲崗Mikiki、柴灣華泰大廈、觀塘翠屏、油塘大本型、牛頭角下邨、將軍澳新都城、將軍澳尚德、將軍澳南豐廣場、馬鞍山廣場、將軍澳廣場、深水埗西九龍中心、大角咀海富苑、屯門海趣坊、青衣翠怡、粉嶺名都、小西灣商場、青衣長發、天水圍天澤、屯門華都、沙田禾輋、粉嶺囍逸、荃灣海之戀、將軍澳彩明、大圍新翠、何文田廣場、將軍澳日出康城、上水彩園、大角咀港灣豪庭、元朗千色匯、東涌富東、大埔超級城、筲箕灣愛東、天水圍嘉湖、樂富廣場、荃灣愉景新城、鴨脷洲海怡半島、大圍美林、美孚曼坊、麗港城、九龍灣淘大、烏溪沙銀湖天峰、沙田廣源、上水新都廣場、葵興、石塘咀、彩虹彩雲、北角樂嘉、灣仔修頓、粉嶺皇后山、將軍澳寶林、秀茂坪。

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