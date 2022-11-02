尼格風球｜預告8號風球90後同事即走　打工仔爆粗狂轟　1句惹公憤

【尼格風球／8號風球／下班】天文台宣布會在今天（11月2日）下午1時40分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號，有打工仔就在討論區發文，指其公司有一個90後員工知悉天文台預告掛8號風球即「拎袋走」，爆粗直斥「做樣都坐多陣啦onX」，結果公審不成反被網民一面倒批評，「個個好似你咁諗 坐X到幾時啊」、「你慢慢坐、我走先」。



有打工仔就在討論區發文，指其公司有一個90後員工知悉天文台預告掛8號風球即「拎袋走」，爆粗直斥「做樣都坐多陣啦onX」。（《我要準時下班》劇照）

該打工仔於連登討論區以「公司個90後一掛 pre 8就拎袋走」為題發文，指其公司有一個90後員工知悉天文台預告下午1時40分掛8號風球即「拎袋走」，炮轟「使唔X使呀！做樣都坐多陣啦onX」。

惟樓主的言論反惹來網民一面倒批評，「個個好似你咁諗 坐X到幾時啊」、「你慢慢坐、我走先」、「你自己都想即走啦，扮乜X」、「廢人啲時間要嚟坐」、「坐到6點先走呀」。

也有網民猜想樓主同事是否住偏遠地區，「可能佢住長洲呢」、「你唔畀人哋住離島及偏遠地區？」。樓主則回覆該同事住市區，惟網民繼續狙擊樓主，「其實正常係應該分批走嘅，不過如果佢問咗上司，走又關你鬼事咩」、「唔動作快啲，過多一陣有排逼車」。

而天文台預告下午1時40分或以前發出8號風球時，政府已提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，「現應啟程回家」。