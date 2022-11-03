女友好骯髒！港男大呻2大惡心行為「慳家定污糟」　網民：服咗你

婚前一定要了解對方生活習慣！有港男發文抱怨女友太污糟，爆出女友2大惡習，除了將穿過衣物和乾淨衣物混在一起，直接扔落地下外，平日還有「儲垃圾紙巾」習慣，用過的骯髒紙巾會收入袋內，「問佢借紙巾，佢仲會畀呢啲用過嘅紙巾畀我用」，已搞不清是「慳家定污糟」。網民直言其女友行為恐怖，更稱衫亂都事小，將來屋企東西亂放事大，「我老婆就係咁」。



有港男大呻女友太污糟，有網民猜其女友平日不會洗澡，但他澄清有洗。（《具景伊》劇照）

樓主在香港討論區發文，抱怨女友太污糟，「唔知以後點同佢生活好」。他指女友房間長期很亂，還會將穿過的衣物混入乾淨衣物內擺放，「有啲衫可能直接扔喺地下」。有次用女友電腦，方發現整個螢幕鋪滿塵，「好心幫佢用濕紙巾抹下，抹完再睇下張濕紙巾，變咗黃色」。

另外，女友有個壞習慣，是將用過的紙巾放入自己的袋裏面，不會馬上丟，每次打開她的袋子，都會見到一大堆垃圾紙巾，「有時問佢借紙巾，佢仲會畀呢啲用過嘅紙巾畀我用，但咁污糟點用」。樓主大嘆已搞不清楚女友到底是「慳家定污糟」，現在覺得將來婚後一起生活，「我一定要成日執屋」。

網民大呼惡心，「服咗你，咁都頂得」、「好恐怖…宜家都咁，結咗緍你死硬」，建議先試試同居看看能否適應，如果覺得難頂將來可能要一人一房避免爭吵。更有「過來人」分享，樓主婚後可能更難受，衫亂事小，如果屋企物品亂放就大件事，「食完嘢放晒係台，外賣食完幾日都唔掉，碗唔洗，地唔拖…廚房厠所更加唔會清潔….我老婆就係咁」。

然而，有網民認為樓主女友不算污糟，衣物問題的確骯髒，但「其實如果能買多啲衫褲就能解決…着過嘅牛仔褲其實都係放返衣櫃」。雖有部分網民猜測樓主女友髒到不洗澡，樓主則表示女友平日會洗澡，而且「一日沖幾次」，而那些髒紙巾是「食完飯可能抹完嘴嘅紙又會放番入袋」。網民笑稱樓主女友都算有基本衛生常識，「同女友商量下改變」。

（香港討論區）