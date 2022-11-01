天真男每日叫外賣送網戀女友　拒送iPhone即被賣走帳號結局大反轉

有甚麼比同時被騙金錢及感情更慘？內地1名男子玩網上遊戲時與另一女玩家發展出網戀關係，不介意每天叫外賣送贈對方。可是女生得寸進尺，除了每日多次點餐，更一度要求男子送贈最新的iPhone 14手機，令他開始起疑。後來男子再次收到女生訊息，才得知自己的帳號資料以200元人民幣（約216港元）的價值被賣出，更註明「可享受無償外賣和茶飲服務」，他失望之餘也感激女買家告知真相，甚至覺得對方心善而直接告白，惟對方則以1原因拒絕，結局引來網民熱議。



內地1名男子與網上遊戲玩家發展出網戀關係，不介意每天購買外賣予對方，直至對方要求送贈iPhone手機時才醒覺被騙，沒料對方其後將其帳號以200元人民幣賣出，更註明「可享受無償外賣和茶飲服務」。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

陷入網戀騙局的男子於內地1個論壇發文講述被騙經歷，稱早前於網上遊戲中結識了1名女生，因對方聲音甜美及自拍照非常吸引而迅速發展成網戀情侶。兩人常常玩遊戲至深夜，男子為照顧女友，不介意點外賣讓對方「醫肚」，但後來女友點餐次數愈來愈密，令他感覺猶如外賣平台服務員。雖然感到失望，男子仍不介意繼續「餵食」女友，告訴對方只要叫他「哥哥」，傳訊息時加上一句「謝謝」或是給愛心便可，「我覺得付出的這些和她給我帶來的快樂比，還是值得的」。

不過女友卻得寸進尺，除了以訊息多次「點餐」外，言談間亦多次提及希望得到最新推出的iPhone 14手機，甚至直接要求男子送她，「哥哥能給我買一部嗎？我最近有點缺小錢錢」。男子終於生疑，因事件與對方陷入冷戰，惟私下仍在盤算如何挽回感情。

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過了一段時間，男子突然收到女友的訊息，惟對方並非女友本人，而是直接表示「她把你賣給我了」。原來網戀女友求買iPhone不果，便直接將男子的帳號以200元人民幣（約216港元）轉賣予他人，更註明「轉讓網戀對象，可享受無償外賣和茶飲服務」。

女買家安慰男子，提醒他帶眼識人，「現在即時止損也不晚，我就是讓你知道這個事，以後別在網上給人花錢了」。男子對「被賣」感到失望，但在傾談之間卻覺得女買家心地善良，其後竟趁勢告白，直言「想為你付出」。女買家聞言立即拒絕，自稱是「學佛的居士」，又強調「我們不可能，我買你就是為了放生而已，積功德，我還買了一些小動物和小昆蟲放生」。

網戀女友求買iPhone不果，便直接將男子的帳號以200元人民幣（約216港元）轉賣予他人，更註明「轉讓網戀對象，可享受無償外賣和茶飲服務」。（重慶購物狂論壇圖片）

事件的離奇結局引來一眾網民嘖嘖稱奇，紛紛爆笑表示「以為遇到了仙女，結果來了個佛祖」、「我笑醒了，雖然很慘，但忍不住」、「前一秒還在覺得樓主怎麼感情這麼氾濫，後一秒就被放生笑岔了氣」。不過也有人質疑事件只屬炒作，「微信不是必須手機號登陸嗎。怎麼這麼多小號？手機號不是要實名嗎？」。