公屋｜港媽等8年獲彩虹邨舊樓「好感恩」　網民讚好住：知足常樂

公屋平均輪候時間長達6年，不少輪候者希望用盡三派能「博新樓」。有公屋輪候者日前發布「另類」帖文，分享二派收到彩虹邨單位，雖然樓齡足足60年，而且是低層單位，「但好感恩」。網民大讚她知足常樂的態度，指彩虹邨位置上佳、交通便利，該邨平台更是香港著名打卡熱點，又認為舊式公屋間隔方正，比新樓更好住，而且更有「關鍵」好處，若將來政府重建就變相可換新樓。



等候8年，樓主獲派彩虹邨，雖然是舊邨又是低層，但已很滿足。（資料圖片）

香港公屋需求遠大於供應，而且許多人都心儀新樓或特定屋邨。有港媽在facebook群組「香港公營房屋討論區 (FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 海達邨 白田邨 富蝶邨 斑蝶樓 恒景樓 皇后山邨 和田邨 菁田邨」發文，分享自己首派柴彎興民邨後，最近二派獲編配彩虹邨，雖然樓齡舊，62年（1962年落成）而且是低層單位，「但都好感恩」。

網民大讚樓主知足常樂，恭喜她可以安居樂業，又指彩虹邨雖然舊，但生活、交通均方便，「往返港九新界都冇難度」。另外，彩虹邨色彩繽紛的外觀特別，是香港著名「景點」，「樓下平台好多人打卡」。

有留言批評不少公屋輪候者一味追求新樓，事實上新樓單位「好細」，但算比較多窗，「舊樓先好住，間隔四正實用，交通方便」、「舊樓唔緊要，最緊要係近家人」、「最緊要自己住得開心，我都係派舊樓仲要井字，但係同家人都鍾意同開心」。不過也有留言問為何不追新樓，「62年點住呀，公屋住一世㗎嘛」、「遲下你就唔會感恩，低層好多小強」，樓主笑稱她都想要新樓，「但唔係我可以控制編房部畀新樓我」。

彩虹邨樓齡達60年，網民打趣道她可以提早看看公屋重建計劃，現在要彩虹邨不吃虧，若政府計劃重建，變相可以獲編配新樓。樓主坦言有看過相關資料，但「問過街坊話講咗3個10年都仲未成事」，現在順其自然，現時已經很滿意。