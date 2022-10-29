公屋｜港媽派順天邨感失望　1原因欲轉擴展市區博最後1派：喊出嚟

公屋輪候多年都未必獲派心儀屋邨，有港媽在社交平台發文大呻，首次獲分配至彩雲二邨，但因家人身體情況而放棄，是次則獲派順天邨，惟小朋友須長途拔涉前往葵涌上學，令她十分失望，並問「我係咪應該申請轉區穩陣啲？」。不過很多網民都認為樓主安排孩子轉校更實際，而且只剩下1次機會，轉至「擴展市區」亦未必能派到葵涌區，「見好就收啦」。



港媽表示，第二次獲派順天邨，惟小朋友須長途拔涉前往葵涌上學，令她十分失望，並問「我係咪應該申請轉區穩陣啲？」。（資料圖片）

該港媽在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發帖，指近日收到公屋第2次配房結果，獲派至順天邨天瑤樓1個中層單位，月租2040元。她透露首派至彩雲二邨，但因家人膝頭問題，「行唔到斜路，當日已經行到痛」，只好拒絕配房，今次獲派到順天邨亦非心儀之選，擔心就讀中一的孩子要跨區到葵涌邨上學，令她不知如何是好，「我係咪應該申請轉區穩陣啲，各位畀啲意見和為我哋一家祈禱好嗎？」。

很多網民都表示難以理解樓主當初為何選擇輪候市區公屋，「你揀市區咁點派葵涌吖？」、「你明知想要葵青區，就唔好揀市區」、「好好奇，揀市區但又想近小朋友學校，咁其實你想派邊度？」，並揶揄稱「應該派美孚新『邨』（私人屋苑）俾你」。有人就指出首兩派都是不錯的選擇，「難得有市區，交通方便你又唔要？」、「中層呀要啦大佬」，「你揀市區派九龍咪好囉，三派來個港島小西灣或柴灣」。

港媽透露首派至彩雲二邨，但因家人膝頭問題，「行唔到斜路，當日已經行到痛」，只好拒絕配房。（資料圖片）

亦有網民不同意樓主更改公屋輪候地區，擔心最後得不償失，「葵涌區你想葵芳葵興？唔好忘記仲有石籬石蔭行到你PX，石圍角、象山又山旮旯，見好就收啦，可以轉校，再派可能更差」；另有人認為轉校更加可行，「返學返幾年都轉校㗎啦！住屋住一世，除非你發咗達買樓嘅啫」、「宜家轉校容易好多啦，好多學校收生不足」；有網民甚至認為「中一跨區返學都無所謂啦」。

根據房委會資料，本港公共屋邨劃分成4個地區：市區（包括港島及九龍）、擴展市區（包括東涌、沙田、馬鞍山、將軍澳、荃灣、葵涌及青衣）、新界（包括屯門、元朗、天水圍、上水、粉嶺及大埔）、離島（不包括東涌）。由於現時市區公屋資源緊絀，公屋申請者只可從「擴展市區」、「新界」、「離島」選擇其一，作為將來編配公屋的地區。