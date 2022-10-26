公屋｜皇后山邨廚房門遭拆除棄置　保安稱憑晶片找「真兇」惹熱議

「邊個咁夠薑？」有粉嶺皇后山邨居民在社交平台分享數張照片，只見1道白色的廚房防火門被遺棄在邨內其中1座大廈的電梯大堂旁，保安員則表示會檢查晶片找出哪個單位棄置，因而引起街坊熱議。有住在公屋的網民表示，大部份住戶入伙時都會拆走屋內門窗重新裝修，搬出時要把單位還原，「否則逐項改裝計錢」，而這次個案是亂拋垃圾，有可能被扣5分。

不過，房屋署資料顯示，隔火門、單位大門、廚房門及減音窗等屬甲類固定裝置，住戶不准許改動或拆除，故拆除廚房的防火門已屬違例。



有粉嶺皇后山邨居民發現，在皇澄樓地下有1道白色的廚房防火門被棄置。（FB「皇后山之友」圖片）

有居民前日（25日）在facebook群組「皇后山之友」發帖，直言「邊個咁夠薑？拆廚房門呢！」，並引述保安說法，指屋邨房屋事務經理翌日會跟進情況，只要用儀器掃一掃晶片就知道是哪個單位棄置。他其後又補充指，在皇后山邨皇澄樓發現該道門。

帖文隨即引起網上熱議，有人表示「大把人拆」、「係防火門，可以拆，如果第日搬走要還原」，但隨即有公屋居民反駁是違反租約，「呢個單位嘅師兄好大鑊，入面有晶片一掃就知咩單位無得走」、「畀人收返間屋唔好問點解」。亦有網民表示，因防火門屬於不准改動的分類，不能搬出時重新安裝，「公屋（門）幾時都唔拆得」、「大門、廚房門唔拆得」、「如果拆得駛乜裝塊晶片喺度門」。

據房屋署資料顯示，房屋署編配給租戶的公屋單位，一般會提供各式固定裝置及設備。根據公屋租約條款，事前未經該署書面同意，租戶不得在單位內安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備。

公屋固定裝置則分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。而大門、隔門、廚房門及減音窗則屬於甲類固定裝置，不准許改動或拆除。

公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。（房屋署）

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留無須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。

至於是否有內置晶片，房屋署接受《香港01》查詢時曾表示，房屋委員會在2012年中開始，於所有公營房屋新招標工程項目中的建築構件包括預製混凝土外牆、鋁窗、木門和鐵閘等安裝具有無線射頻識別技術（RFID）的晶片，以記錄構件的生產資料、型號批次、出廠地點、日期及安裝位置等資料。從而管理建築構件由製成品、倉存以至運送及安裝的整個物流過程及其安裝紀錄，是一項建築流程及品質控制的措施。