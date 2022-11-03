無人性！3歲孫患神經母細胞瘤　文盲嫲嫲種菜賣籌醫藥費竟收假鈔

人到絕境還要被壞人踩多腳！江蘇1名3歲男童患上癌症神經母細胞瘤，已花費逾80萬人民幣（約86萬港元）醫治，一家債台高築，他嫲嫲是個文盲，為了籌錢給孫仔治病，自己種菜拿到市場賣，惟竟有人付假鈔，嫲嫲痛心得哭了很久卻不敢告訴家人。網民看得氣憤，大罵騙徒「泯滅人性，喪盡天良」，同時亦希望捐款幫助可憐的小朋友。



內地3歲男童患神經母細胞瘤第4期，嫲嫲賣菜籌醫藥費，竟收到假鈔。（微博圖片）

內媒報道，江蘇宿遷市3歲男童辰辰患上神經母細胞腫瘤，目前正在山東省腫瘤醫院治療。媽媽透露，去年6月，辰辰眼睛突然紅腫瘀青，送院檢查發現後確診神經母細胞瘤，第四期高危，差點保不住眼睛，治療費用對他們來說是天文數字。

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1年來辰辰已轉了多間醫院，在上海做了8次化療，再轉院去到山東，至今已花費逾80萬（約86萬港元）醫治，「醫生告訴我們，神經母細胞瘤屬於兒童癌症之王」，免疫治療是最有效辦法，問題是費用高昂，至少要準備50、60萬（約54至65萬港元）。一家欠下一身債，辰辰有媽媽和嫲嫲陪伴，爸爸就在廣當家具廠打工賺錢。

辰辰的爺爺嫲嫲是農民，嫲嫲是個文盲，平日拿親手種的菜去市場賣，有次收到1張100元（約108港元）的假鈔，「回家哭了很久」，幾天不敢訴家人，最後是鄰居爆料才知道。辰辰媽媽覺得羞愧，對不起老人家，「那麼大年紀還為我們的事操勞」，痛哭道不會棄兒子，「看他那麼乖」。他們目前正在微博公益平台籌治療費。

男孩年紀小小已被病魔折磨多時，網民看得鼻酸，「可憐的寶寶，願你少一些病痛的折磨」。更多人炮轟用假鈔的人，「用假幣騙人的全家螺旋升天」、「該死的壞人怎麼忍心」，認為必須追究到底，「用假幣騙人就應該抓起來」。

（綜合）