搵工快有Offer有伏？畢業生見工翌日被錄取　憂「中伏」惹熱議

找工作當然想盡快有着落，但太快被取錄又怕有詐？早前有身為應屆畢業生的連登網民發帖，稱見工第二日便即獲相關公司錄取，因太快受聘，擔憂是「伏工」，因而到網上發文詢問意見，引起網民討論。



有連登仔指自己是應屆畢業生，初投職場，在見工第二日便獲公司錄取，擔憂是「伏工」，因而到網上發文詢問意見。（《校對女王》劇照）

該名網民在連登討論區以「越快有Offer嘅工就越伏係咪真理嚟？」為題發帖，指自己是應屆畢業生，在見工第二天便收到獲公司錄取的消息，覺得機會來得太快，擔憂是「伏工」，因而發文詢問大家經驗，是否快被錄取就代表不似預期。

帖文惹來網民熱烈討論，有人認為錄取快慢與「伏」根本無關係，只是覺得你適合便請你，「我見完份工，坐車第三個站已經收到Offer，暫時無加班，性價比很高」、「等得耐都不代表是好事」、「試過兩份工都是2至3日內有Offer，一間大伏另一間很悠閒」、「無關係，覺得你很適合又不用再見其他應徵者便即時出Offer」、「可能見幾個應徵者，你最適合便選你，好做與否，見工當刻應該略知一二」、「一係伏工，一係你面試表現很好，自己心中有數」。

有網民認為錄取快慢與「伏」根本無關係，只是覺得你適合便請你「無關係，覺得你很適合又不用再見其他應徵者，便即時出Offer」。（《合約男女》劇照）

有人則認同樓主憂慮，又分享自己遇到伏工的經歷，「我見完主管直接見HR，當場有Offer，但福利差，加班兩個鐘起跳才有補水」、「剛畢業搵工，第二次面試當晚就出Offer，工作後才發現同事每日加班，人工又低」、「因為等人用，通常入職後才教新同事，沒有很多人會做得長」。

另外有人質疑難道愈遲有Offer就愈正常，根本不用煩惱，屆時覺得不合適便辭職，「認真做唔對路咪走，頭一個月可以無通知期」、「面試和上網應該都估到公司咩料」、「份工過成個月先收到Offer咁係咪好穩陣？」。