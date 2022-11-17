HKU SPACE畢業寫HKU　被HR叫更正　求職者1句惹公憤：睇我唔起?

【職場熱話】求職面試履歷表（CV）準確清楚是常識吧？不過有於香港大學專業進修學院（HKU SPACE）畢業的求職者表示，他見工時在履歷表寫上「HKU（香港大學）畢業」，結果被人事部（HR）要求填回「HKU SPACE」，深感不忿，大鬧：「乜佢身為HR唔知SPACE都係HKU一部份？定係睇我唔起呀？」不過網民看後都力撐HR無錯，認為兩者相差甚遠，批評樓主無恥「博大霧」。



有於香港大學專業進修學院（HKU SPACE）畢業的求職者表示，他見工時在履歷表寫上「HKU（香港大學）畢業」，結果被人事部（HR）要求填回「HKU SPACE」，深感不忿。（資料圖片）

該求職者向Facebook專頁「奴工處」投稿，指見工時在履歷表寫上「HKU畢業」，惟HR見到其畢業證書是「HKU SPACE」，要他於見工表格中填回「HKU SPACE」，令樓主相當不滿，怒轟：「乜佢身為HR唔知SPACE都係HKU一部份？定係睇我唔起呀？」

帖文引來熱議，網民都力撐HR無錯，「今次HR啱。哈爾濱佛教大學畢業也不能簡寫哈佛畢業」、「HKU SPACE 同 HKU 真係差好遠，以免誤導啫」、「唔同就唔同啦，係佢自己睇HKU SPACE唔起啫…」、「原先無睇佢唔起，但無自知之明就真係睇佢唔起」。

也有網民質疑樓主是想「博大霧」無恥，「係人哋睇唔起，定你想博大霧？」、「HKU SPACE畢業不可恥，千方百計隱瞞自己響邊度畢業，咁做係無恥」、「你既然覺得無分別，咁點解唔寫清楚係SPACE？」、「你夠膽咁大聲講出嚟，欣賞你嘅自信」。

網民認為HKU SPACE與HKU相差甚遠，力撐HR無錯。（資料圖片）

HKU SPACE是HKU一部份？

翻查資料，香港大學於1956年成立校外課程部，於1992年更名為香港大學專業進修學院（HKU SPACE）。因應政府後來修改規定，營辦持續教育必須採用自負盈虧模式，因此學院於1996年起，成為一所以自資方式營運的非牟利教育機構。