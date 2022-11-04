嚇！老翁捕獲「超巨型老鼠」大過嬰孩　驚人畫面瘋傳揭捕鼠秘技

老鼠在家中出現已經相當恐怖，更恐怖的是竟然比嬰孩更巨大！英國一名82歲老翁多年來被家中鼠患困擾，早前在花園成功捕捉到一隻老鼠，但可怕的是這隻老鼠的體型有18吋長，比嬰孩還大，老翁隨即拍照存證，巨鼠照片曝光在網上瘋傳。而老翁亦成為媒體追訪對象，他於是公開多年的捉鼠秘訣。



巨鼠的體型比嬰孩還大，實在相當嚇人。（網上圖片）

據外媒報道，82歲老翁德里克（Derek Blamire）過去7年家中一直受鼠患困擾，原因是他平時會撒飼料餵飼附近的雀鳥，因而吸引了老鼠來其家中覓食。上月他終於成功利用陷阱捕獲一隻老鼠，但他發現最可怕的是，這隻老鼠的身長有18吋，比嬰孩更巨大。

一般年輕的老鼠是較易上當被擒，而較年長就更狡猾，不太易落入陷阱或吃毒藥。（網上圖片）

德里克的妻子見狀，立即拍下丈夫與巨鼠的合照，伸直的巨鼠比例有半個人的高度。這張照片其後在網上被瘋傳，引來媒體追訪。德里克透露自己的捕鼠方法，他指住在這裏7年，曾捉到50隻老鼠，他相信這些老鼠是住在其後園附近，被雀鳥的飼料吸引而來。

德里克接着分享他的獨門捕鼠秘技，他表示一般年輕的老鼠是較易上當被擒，而較年長就更狡猾，不太易落入陷阱或吃毒藥。雖然如此，德里克想到了一個方法，就是停止餵鳥1個星期，鼠群會因為肚餓覓食而落入捕獸器，「老鼠餓了便更容易捉到牠們，我會繼續抓住他們，不會放棄的」。