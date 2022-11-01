工廠捕獲「變種白老鼠」大過隻狗　網民揭真實身份：恐釀生態災難

一般白老鼠的體型比一個手掌還小，有人捕捉到體型超誇張的白老鼠，甚至比一隻小型犬還大，網友直呼這難道是變種生物？



網友在reddit分享一段影片，一名男子從一個看似工廠的角落抓起一隻超級巨大的老鼠，這隻巨鼠雖然外觀就像一隻實驗室的白老鼠，但體型比一隻小型犬還大隻，尾巴跟泥鰍一樣粗，腳上的爪子像鴨子的蹼一樣張開。

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網友驚呼這到底是老鼠還是什麼怪物，還有人質疑白老鼠哪有可能長到這種尺寸嗎？是不是受到核輻射污染還是什麼新變種。

有人解答這隻不是一般老鼠，而是原產於南美洲的「海狸鼠」，又名美洲巨水鼠、河狸鼠、狸獺、沼狸，體型大而粗壯，長約40～60公分、體重約5～15公斤，最重可達17公斤，特徵為圓形尾巴比身體略短，頭大耳短小，趾間有蹼，身體為褐色、腳為黑色。片中應該是得到白化症的海狸鼠。

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海狸鼠經常造成生態災難，危害方式主要是採食和掘洞行爲。河狸鼠會啃食稻苗、馬鈴薯，導致大量減產，還啃食果樹造成成片枯死；掘洞行爲常造成堤岸、碼頭設施和沿河公路鐵路遭到破壞。河狸鼠也會將多種傳染性疾病傳染給人類和家畜。國際自然保護聯盟物種存續委員會將其列為世界百大外來入侵種，台灣的動保法則規定禁養、輸出、輸入海狸鼠。

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