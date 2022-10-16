嘔呀！老鼠闖餐廳享「滷水鴨放題」狂啃鴨髀　目擊者：咁都得嘅！

本港鼠患嚴重，近日多間食肆都發現鼠蹤，令人擔憂食物衛生問題。網上流傳1段惡心影片，只見有老鼠在食店開放式廚房內大快朵頤，進食一盆滷水鴨，其體積比鴨髀還要大，拍片者與同行者都被驚呆，有女聲高喊「咁樣都得嘅！」。



從影片可見，1隻老鼠「日光日白」在食肆近櫥窗的燒臘枱上「開餐」，忘形地進食滷水鴨。（影片截圖）

有網民昨晚（14日）將片段上載facebook群組「大埔Tai Po」，並寫道「食得好招積」。從影片可見，1隻老鼠「日光日白」在食肆近櫥窗的燒臘枱上「開餐」，忘形地進食滷水鴨，其中1隻鴨髀被狂啃至見骨，老鼠其後似乎察覺到有人步入廚房，即慌忙逃走，片段亦在此結束，未知後續如何。

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拍片者與同行人士都驚呼面前的景象誇張，「咁樣都得嘅！佢死呀佢！」，亦有人笑稱「嘩！我覺得佢應該畀錢買番呢條片！」。影片未有交代何時拍攝、事發地區及涉事食肆。

片段引起網民嘩然，紛紛查問是哪間食肆，擔心衛生情況及食物安全，並揶揄稱「間舖主食係老鼠， 鴨係飼料，養肥隻老鼠」、「主題餐廳」；又有人笑指老鼠識食，「食緊自助餐」、「識食食左髀」、「啲鵝望落好似唔錯」；亦有網民錯重點稱「其實呢隻好乾淨，佢啲手腳好白」、「毛色好靚好乾淨，加埋流線型嘅身材」。