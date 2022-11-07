買樓送全新Benz　台灣業主稱幫年輕人大放送　網民質疑有古惑

買樓竟然有全新平治（Mercedes-Benz）私家車送？最近有台灣業主放售3層住宅物業時，竟表明向買家贈送1輛價值170萬台幣（約41萬港元）的平治汽車。帖文很快引來網民熱議，有人認為「羊毛出自羊身上」，質疑事有蹊蹺，而業主則表示只希望幫助年輕人一次過達成「有樓有車」的夢想，同時當作促銷。



有台灣業主放售高雄的3層物業，該住宅樓齡40年，剛完成翻新。（fb圖片）

相關業主早前透過中間人在facebook群組「高雄買屋、租屋快訊」發文，放售位於高雄的3層透天厝物業，開價1280萬台幣（約282萬港元），該住宅樓齡40年，已全屋翻新裝修，間隔為4房2廳4廁，更有2個陽台。帖文指出，業主還會一同贈送全新平治A180私家車予買家，據當地媒體表示，該款汽車價值170萬台幣以上。

發帖者其後接受傳媒訪問，稱業主本身已有自住物業，由於不看好未來樓市，故希望出售物業，又強調該物業並非凶宅。對於買樓送車，發帖者則表示業主知道現時年輕人常苦惱先買樓還是買車，便決定直接大放送，而送出的A180車款剛好適合物業較狹小的車庫。

帖文引來網民熱議，不少人認為該住宅必定有不可告人的秘密，否則業主不會寧願送車，也要將物業「甩手」。（mercedes-benz網頁）

不過，許多網民認為該物業屋齡40年，雖然業主的「送車促銷」策略吸引，但仍覺得有可疑之處，留言稱「羊毛出在羊身上」、「天底下沒有白吃的午餐」、「車錢定附在房價裏面，真有那麼天真？」，提醒有意買樓者必須對物業多作調查才行動。