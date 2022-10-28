咁刺激？吉林民宿浴缸竟是透明底　上落樓梯一覽無遺　商家咁回應

哇，浸浴被別人看光光，「真係紅都臉晒」！吉林延邊有女子周二（10月25日）與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的，於1樓上下樓梯時可對浴缸內的情況一覽無遺，兩人立即拍下影片放上網，驚呼「不全漏了嗎？全曝光了」。該間民宿員工接受內地媒體訪問時指出，兩人入住的是主打情侶的房型，民宿是獨門獨戶，不會涉及私隱泄露的問題。



吉林延邊有女子日前與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的。（「沸點視頻」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，浴缸底只鑲了1塊大玻璃，完全沒遮沒掩，女子和朋友拍片測試時，可清楚看到朋友在樓梯抬頭揮手，讓人想像到浸浴時會被看光光，既害羞又尷尬，女子和朋友也大呼「那在這泡澡不全曝光了？」、「居然是個透明的浴缸，還是個露底的浴缸，全曝光啦」。

該間民宿員工受訪時指出，民宿共有20間房，一半房安裝了這款特式浴缸，主打情侶客，浴缸是由設計師專門設計，共有好幾種風格，房間走「Loft風（即偏向無牆面隔間、開放式空間設計）」，1樓是客廳，「浴缸是在1樓和2樓中間的樓梯的台階上懸着的」，強調是私密性很好的戶型，因民宿是聯排別墅，獨門獨戶，不會涉及私隱泄露的問題。

有網民留言笑言是情趣，「老闆的意思是：這是情趣你不懂」、「解釋：就是給你對象看的」、「情侶房果然刺激」、「情侶真會玩，單身狗不懂」。有人則說，「這是防止我泡得久嗎？」、「屋外又看不到」、「別人擔心的會不會泄露隱私，我擔心的是玻璃會不會碎」、「與其在意這個光明正大透明的浴缸，還不如仔細搜搜有沒有隱藏攝像頭來的實在」、「酒店的浴缸，還真的沒用過，感覺不太乾淨」、「可以墊塊浴巾」。

有人認為浴缸底其實是採用了單向玻璃，「單面反光鏡下面看不到上面」、「應該檢查下廁所裏所有開關，說不定是那種可以電子霧化的玻璃」、「應該跟車子的玻璃一個道理，裏面可以看到外面，外面看不到裏面」。

（綜合）