收入達這數字被女友嫌窮！踏實台男擬為愛買樓　網民3原因勸分手

【移民台灣】台北的高樓價冠居全台，一般的上班族想靠自己的力量置產成家難度不小，一名網友便在《靠北女友2.0》抱怨表示，自己的年薪均值在80至100萬（台幣、下同）之間，不但被女友嫌棄，提議買桃園、中壢的房子，還被說是窮鄉下住的地方，讓他十分傻眼。



該網友文中說，他是個業務，自己是26歲的桃園人，女友則是28歲的台北人，自己的年薪被女友說是不夠上進心、在台北生活只是苟活，且「年薪沒200以上結婚生子什麼的根本別想了！」桃園中壢也被嫌窮酸，讓他十分傻眼，只好大嘆「台北這個強大天龍國真的很誇張！」

【圖輯】點圖放大看網民意見👇👇👇

+ 5

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民狠批原PO女友「自私、活在自己世界、價值觀有問題」

有網友因此批評該女友自私、活在自己世界，「用詞方式好像不住台北就不是人」、「鄉下有鄉下的好，鄉下透天比起都市的大樓，根本天差地遠」、「80-100算不錯了，大部分的雙薪家庭也應該只有80-100」、「年薪200萬也是買不了台北的高房價啦！」、「她是不是也該展現一下她的上進心呢？」。

【相關圖輯】移民台灣｜台網熱議「最想在台灣哪裡生活？」當地人推薦住呢度（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

但也有許多網友認為價值觀有問題無法解決「道不同不相為謀，硬要結會很慘」、「價值觀不同真的不用勉強、沒有誰對誰錯。立場不同而已」、「金錢沒有對錯，如果無法繼續，好好道別說再見」。

【相關圖輯】移民台灣｜台網熱議台北市最大缺點 市容差似第三世界非致命傷？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

浪浪趴店門口「沒人理竟來回狂奔」 女店員尾隨白汪一看發現不妙了

6.7米巨蟒「活吞女子」吃超撐！警消剖肚驚見完整屍體 恐怖絞殺2hrs過程曝

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】