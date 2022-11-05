公屋富豪友人豪裝700呎單位　揸法拉利出入　揭資產放內地避審查

公屋有「隱形富豪」出沒？有網民在討論區發帖，指認識一名住在公屋的富貴朋友，不但大灑金錢「豪裝」，又滿身名牌戴名錶，更駕駛法拉利跑車代步，一問之下對方承認所有資產均在內地，以避過香港政府的審查，令樓主不禁感嘆「發覺自己有點卑微」。



有網民表示，認識一名住在公屋的富貴朋友，不但大灑金錢「豪裝」，又滿身名牌戴名錶，更駕駛法拉利跑車代步，一問之下對方承認所有資產均在內地。（資料圖片）

該網民在親子王國討論區以「公屋富戶真厲害」為題發文表示，最近認識一個住公屋朋友，發現他非常有錢，700呎的單位更是「內外不一」，裝修奢華，而且滿身名牌及手戴名錶，還駕駛價值400幾萬的法拉利跑車出入，讓他感到驚訝。

樓主抱有好奇向友人查問「政府不會查你」，對方則坦承自己所有資金都放在內地，以避過審查，平時投資比特幣，當房署人員進行家訪時，又報稱沒有收入，並表明要供養子女及長者，並會以現金出門，相當小心。樓主形容對方「玩法律漏洞」，抱怨稱「確實論條件就真係唔夠佢哋犀利，佢哋直程冇收入，跟住仲要有仔女、老人家，怪不得佢哋排隊咁快」。

有網民表示，認識一名住在公屋的富貴朋友，不但大灑金錢「豪裝」，又滿身名牌戴名錶，更駕駛法拉利跑車代步，一問之下對方承認所有資產均在內地。（資料圖片）

網民紛紛留言支持樓主舉報友人，「咁有錢就唔好霸住有需要嘅人」，不過亦有人質疑帖文真偽，「真係咁有錢畀人知住公屋都幾肉酸」，而且難以明白其心態，「其實有錢點解唔住好啲，然後做人又唔可以光明正大一啲」。但有網民則表示「公屋富豪」大有人在，自己亦認識一個內地人嫁來港申請公屋，「老公出現金糧，有樓過百萬現金在大陸戶口，香港查唔到，仲拎盡津貼」。

根據房委會公屋富戶政策，若公屋住戶的家庭入息超逾現行公屋入息限額五倍，或家庭總資產淨值超逾現行公屋入息限額100倍，或未有在指定日期或之前交回填妥的申報表，或選擇不作出申報，便須遷離其公屋單位；而在香港擁有住宅物業的公屋住戶，不論其家庭入息或資產水平為何，均須遷離其公屋單位。另外須計算於資產總值內的資產項目包括：存款、現金及借出的貸款、投資、經營業務、車輛、的士或公共小型巴士牌照連車輛、物業及土地。

至於住戶將資產放在香港以外地區是否能避過審查，房委會訂明，住戶如在香港以外擁有土地或物業等資產，須在每兩年的申報中計入所獲取的收入及其淨值，以便評估有關家庭的入息及資產淨值水平有否超逾相關限額。若有關住戶的入息或資產淨值水平超逾相關限額，仍須按規定遷離公屋單位。若有懷疑或接獲舉報，房屋署會進行調查，並在有需要時向香港以外的有關部門／機構查詢。

根據《房屋條例》（第283章）第26(1)(a)條的規定，任何人士若就申報表所需的任何資料明知而向房委會作出虛假陳述，即屬違法，一經定罪，可判《刑事訴訟程序條例》（第221章）附表8所訂明第5級罰款（最高罰款為港幣50,000元）及監禁6個月。此外，根據房委會的現行政策，無論有關人士是否被起訴或定罪，房委會均可根據《房屋條例》第19(1)(b)條賦予的權力，終止其租約。