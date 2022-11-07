死亡自拍！巴西年輕媽媽闖瀑布禁區自拍　失足墮崖慘死遺5歲孤女

巴西近日發生1宗「奪命自拍」的墮崖意外，1名年輕母親與2名友人擅闖當地未向公眾開放的瀑布，其間她為了自拍不慎墮岸慘死，屍體在翌日被尋回，留下年僅5歲的女兒。



巴西1名年輕母親桑托斯與2名友人擅闖未向公眾開放的瀑布，其間桑托斯為了自拍不慎墮岸慘死，（網上圖片）

綜合外媒報道，死者為26歲的桑托斯（Amanda Franco dos Santos），她是1名來自巴西聖卡塔琳娜州馬夫拉（Mafra）維拉伊維特（Vila Ivete）的年輕母親，育有1名5歲的女兒。10月30日，桑托斯與2名友人前往州內旅遊聖地科魯帕瀑布路線（Rota das Cachoeiras de Corupa）遊玩，其間失足從瀑布上方墮崖而亡。

據當地媒體報道，科魯帕瀑布由14個瀑布組成，是巴西大西洋森林僅存的地區之一，深受遊客喜愛。事發當日相關瀑布路線並未對外開放，桑托斯與友人為了拍攝照片上傳到社交平台，決定闖入禁區，並漠視封鎖線，從另外一個位置步行到瀑布上方。其間桑托斯為了自拍而走到瀑布頂端，意外失足墮下4米深的水潭，瞬間被水流淹沒，不知所終，同行友人目睹經過，探頭查看未見其身影，大驚報警求助。

當局於事發當日下午派出搜救人員搜索桑托斯，惜遍尋不獲，相信她已被水流沖到其他瀑布，遂於翌日擴大搜索範圍，最終在6號瀑布找到漂浮在水面的桑托斯遺體。據當地媒體報道，瀑布區或會因惡劣天氣造成天雨路滑而暫時關閉，但有民眾就對於遊客能輕易進入禁區感到不解，至於桑托斯的詳細墮崖原因仍有待警方調查。

桑托斯的家人在11月1日為其舉行葬禮，他們又在網上哀悼桑托斯，對她的突然辭世及留下的幼女感到婉惜與遺憾。

（綜合）