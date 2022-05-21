20秒片瘋傳！男子笨豬跳突斷安全繩40米高空直插　恐怖真相竟這樣

撰文：布萊恩
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【Bungee jump／笨豬跳】不少愛尋求刺激的人會玩「笨豬跳／Bungee jump」去享受一番，但緊記要確保裝備妥當安全，否則隨時出事！近日網絡瘋傳1段20秒驚悚影片，顯示阿根廷1名男子玩「笨豬跳」時安全繩突然斷掉，男子即從131英呎（約40米）高空向下直插，幸好下方是水壩水塘才能奇蹟生還。警方初步調查後發現，事發時安全繩未有正確連接，認為事件屬人為錯誤。

網絡瘋傳1段20秒影片，顯示阿根廷1名男子玩「笨豬跳」時安全繩突然斷掉，男子隨即從131英呎（約40米）高空向下直插，幸跌入水中得保性命。（影片截圖）

網上瘋傳的驚悚影片長約20秒，綜合外媒報道，事發於阿根廷卡布拉克拉水壩（Cabra Corral Dam），當時1名36歲男子在131英呎（約40米）高空體驗「笨豬跳」，準備好後便按現場人員指示舉起雙手並向下跳，在旁拍攝的友人則興奮大叫。

沒想到安全繩竟未有扣好，隨着男子下跳一同脫落，男子隨即從約40米高空向下直插。幸好「笨豬跳」下方是水壩水塘，男子插入水後性命得保，傷勢不算嚴重，但身上仍有多處受傷，並有低溫症及肌肉疼痛，需在醫院接受治療。

驚險過程逐格睇▼▼▼

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警方介入調查事件內情，初步發現事發時安全繩未有正確連接，認涉及人為疏忽，而箇中原因需待進一步調查。

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