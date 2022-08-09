驚悚47秒恐怖片瘋傳！男子與5死奪命瀑布合照　滑墮300米急流極慘

打卡也要注意地點及安全，否則隨時出奪命事故！印度1名28歲男子於泰米爾納德邦科代卡納爾（Tamil Nadu's Kodaikanal）瀑布拍照時，突然在岩石上滑倒，隨即掉落1000英呎（約305米）下的急流失蹤。事發影片於網絡瘋傳，當地警方隨即展開搜索行動，惟仍未找到男子下落。據報該瀑布在當地人眼中是危險景點，因已有至少5人在此身亡。



印度1名28歲男子於泰米爾納德邦科代卡納爾瀑布拍照時，突然在岩石上滑倒，掉落急流失蹤。（影片截圖）

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綜合當地媒體報道，事發上周三（8月3日），28歲男子潘迪安（Ajay Pandian）與朋友到科代卡納爾瀑布遊玩，其間走到瀑布旁的岩石「打卡」拍照，詎料失足掉落瀑布。

從網絡流傳的47秒影片見到，潘迪安慢慢滑下到岩石邊緣位置，再站起來舉「V」字手勢拍照。之後潘迪安轉身張開雙手，未知是想轉姿勢拍照還是感受大自然的空氣，惟他稍稍移動後突然失足，沿着岩壁掉落瀑布失去身影，場面相當驚嚇。目擊事故發生，負責拍攝的友人大聲呼喚潘迪安，卻未有回應。

慎入！男子失足掉落瀑布一刻▼▼▼

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事發後當地警方派員搜索，惟仍未找到潘迪安下落。據報道，該地區事發前數天一直下大雨，估計可能因此令岩石變得濕滑，而科代卡納爾瀑布在當地人眼中是相當危險的景點，因為至今已有最少5人在此喪命。