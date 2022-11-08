爺爺級「花花公子」47年結87次婚　自曝性慾強：不想玩弄女人感情

離離合合「尚未」覺討厭？印尼1名太爺爺級「花花公子」，近日自曝在過去的47年內，他一共結了87次婚，雖然最終都是離婚收場，但他還是準備結第88次婚！縱使連曾孫都有了，但這位太爺爺追求幸福婚姻的心卻未曾卻步！要擁有逾80位寢邊人並非易事，有不少前妻更對他念念不忘提出復婚，而他直言自己其中1個能吸引眾多女士的優點就是他過人的性能力，他認為全靠自製的草藥茶飲「補身」，才能收穫幸福與「性福」。



印尼61歲農民卡恩近日自曝在過去的47年內，他一共結了87次婚，雖然最終都是離婚收場，但他還是準備結第88次婚。（網上圖片）

綜合外媒報道，印尼西爪哇省61歲農民卡恩（Kaan）住在瑪查冷卡（Majalengka）的奇彭代伊村（Cipendeuy），被村民戲稱為「花花公子之王」的他，雖然已有14個孫子女，甚至連曾孫都抱過了，但最近竟表示打算結第88次婚。再婚又再婚，本來就已是鄰里間茶餘飯後的話題，而這位準新郎的結婚對象是他「上上任前妻」的事實就令事情更添趣味。

根據印尼人民代表委員會（DPR RI）成員穆利亞迪（Kang Dedi Mulyadi）採訪卡恩的片段，卡恩表示他的第1段婚姻發生在14歲，對方比他大2年，滿足了他的婚姻的憧憬，卻也為他帶來了情傷，因為年輕的卡恩態度惡劣，令這段關係只維持了2年就告終，「由於我當時態度不好，我的妻子在結婚2年後提出離婚。」然而，卡恩並沒有因此對婚姻失去希望，而是決定學習讓女性為他着迷的竅門。

卡恩直言自己性慾旺盛，就算年過60，體能仍然不錯，床事和諧美滿。（網上圖片）

在接下來的47年內，卡恩似乎找到了自己獨有的「不二法門」，他一共結了87次婚，當中最長的婚姻歷時24年，而最短的就只有1星期，而他亦與其中的6位前妻共同撫養7個孩子。但卡恩澄清指雖然結婚次數多，但當中也有數次是與前妻復合，所以認真計算下來，「前妻總人數」應在80人左右。

卡恩又指他的結婚對象沒有特定類型，當中有處女、寡婦，也有較年輕的、或是比他年長的，而能令不同類型的眾多女士都為自己傾倒，主要原因是「責任心」，他自稱對每段關係都十分認真，「我不想做對女性不利的事情。我也拒絕玩弄她們的感情。」卡恩又直言自己性慾旺盛，「與其做不道德的事，還不如結婚」，他甚至大方分享令自己「屹立不倒」的「神奇茶飲」，就算年過60，體能仍然不錯，床事和諧，亦足以令妻子「心滿意足」。

卡恩表示第86次的結婚對象最近就「找上門來」希望與他復婚，卡恩認為彼此的感情仍然濃烈，於是決定進行人生第88次婚姻。（「KANG DEDI MULYADI CHANNEL」Youtube影片截圖）

卡恩認為上述的特質令不少前妻離婚後仍對他念念不忘，甚至主動求復合。他表示第86次的結婚對象最近就再次「找上門來」，希望與他復婚，雖然當時2人的婚姻只維持了1個月，但卡恩認為彼此的感情仍然濃烈，於是決定脫離單身生活，準備邁入人生第88次婚姻，「雖然我們已經分開很久了，但我們之間的愛仍然很強烈。」

「情種」卡恩表示他哥哥是不懂婚姻幸福的單身漢，然而情種也有情種的煩惱，因為一生中要牽掛的女人太多，常常令他寢食難安，因此還是希望大眾審慎婚姻。

（綜合）