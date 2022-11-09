順利邨街市$1份魚　專家拆解超低價2大原因：好蝕本　漁民會咁食

近日多個街市驚現「1蚊份」的鮮海魚，日前再有市民在觀塘順利邨街市發現該魚蹤迹，到底為什麼這樣平？香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，這種魚叫「橫澤」，即外國人口中的沙甸魚，這類魚行內稱之為「照網魚」，一撈起數量非常龐大，這麼便宜有2大原因，最主要是現時鮮魚運不回內地，而香港已沒有加工場處理成魚湯、魚粉、飼料等；第二是進入大閘蟹季節，對海鮮多少有些影響，唯有在香港促銷。他認為橫澤超平價是特別情況，「但捉咗嚟冇理由倒返落海，當益下街坊食」。



日前再有網民發現街市有「1蚊份」的鮮魚。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

多個街市魚檔出現「1蚊份」的魚，市民經常在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發帖提供售賣點。有網民日前於觀塘順利街市再發現該魚賣1蚊份，並用發泡膠板寫上「野生海魚、滾湯魚，1蚊／份」，每份都有7條左右。她又指照片攝於下午2時，並非街市即將收工的清貨價。

香港海鮮業聯合總會主席李彩華接受《香港01》訪問解釋，情況近日很普遍，香港人稱這魚為「橫澤」，即是外國人說的「沙甸魚」。行為人會稱這類魚作「照網魚」，漁船用照燈射向海面時，由於牠們在海中是半浮沉生活，一照到魚群，撈起來的數量非常龐大，數量過多下大家「消化唔到」、「Cheap嘅魚冇人承受，焗住喺街市賣」。

事實上，橫澤這麼平有兩大原因，主因是現時鮮魚無法運回內地，過去這些魚會轉運到內地漁市場的加工場，進行加工工序，包括急凍、魚湯、魚粉、飼料等，「去到大陸就冇咁平，底價都幾蚊1斤，點會賣到1蚊1份咁慘」。由於香港現時已沒有這種加工場，運不回內地只好在香港做促銷，「漁船返到嚟都蝕本，呢啲價錢，但捉咗嚟冇理由倒返落海，當益下街坊食，好過倒咗落海」。

李彩華續指，許多海鮮現在價格大跌，「好似黃花魚，以前千幾蚊斤，宜家跌到幾百蚊斤」，除了產量上升，「返唔到大陸啲魚價係咁跌」。如果量少或香港人經常食用的魚就未有跌價問題，例如紅衫魚、倉魚、青筋、大眼雞、馬頭魚，價錢穩定未受影響。

第二個原因，現在是大閘蟹季節，「有多少打擊咗海鮮」，例如令海蟹及海蝦的價錢都比較平，「跌晒價」。李彩華強調「1蚊份魚」不是正常情況，「點都值兩三蚊、三四蚊斤，點會一蚊斤，一蚊一兜㖭重要，呢個都唔合理，本錢都唔夠」，大家捉到又不想浪費，才想特別優惠街坊。

李彩華稱漁民會將醃製作「鹹鮮」後拿來蒸，他受訪當日的午飯正是吃鹹鮮橫澤。（受訪未提供圖片）

平還平，怎麼吃才好？李彩華指橫澤太多骨，一般家庭主婦平時不會買，清蒸「一啲都唔好食，一般人都唔識食」。他介紹兩種做、食法，一種要識切，「切到魚骨碎晒要嚟炸」，另一種是漁民食法，用鹽醃鹹製成「鹹鮮」後拿來蒸，他受訪當日的午飯正是吃鹹鮮橫澤。

常分享海產資訊及烹調海鮮方法的香港街市魚類海鮮研究社社長回覆《香港01》指，「1蚊份」魚除了叫橫澤，街市魚販也會叫牠們做「黃魚」，雖然屬多骨魚，懂吃的話其實很好吃。對比常見的多骨魚，例如鰂魚，橫澤的骨更幼更細，除了拿來煲魚湯外，他推薦還可以拿來做燒魚、燒烤（BBQ），或者是剪炸來吃都相當美味。

（綜合）