海鮮買一送三？買魷魚開肚驚見3條魚勁開心　網民嘲：被坑了！

海鮮買一送三，咁抵？近日台灣就有男生表示其朋友去買魷魚，回家切開時，發現肚內竟有3條小魚，驚歎機率有多低，相信覺得有賺而很開心，於是發文分享「喜悅」。不過，網民對此卻有不同的看法，認為該名顧客隨時「明賺實蝕」，又質疑是小販技倆，「被坑了（搵笨）！」。



有男生發文指其朋友買魷魚，回家切開便發現肚內居然還有3條小魚，感歎機率有多低。（fb「爆料公社一日小編」圖片）

該名台男在「爆料公社一日小編」討論區發帖，指朋友到菜市場買魚，竟然讓他遇到買一送三的情況，因而沾沾自喜地感歎機率有多低，並貼出圖片與網民分享喜悅。

有網民卻對該名顧客撥冷水，指又不是中六合彩，不值得開心，「雖然很棒，但是你簽樂透（六合彩）還是不會中」、「重點裡面的你敢吃嗎」、「其實牠是懷孕了」、「不是假一賠三就好」。有人對此客觀地表示，「如果不喜歡吃魚就是虧，喜歡吃魚就是賺」、「這樣算買一送三？重量變重不是變貴？裏面的魚有比外面這支貴嗎？」

有網民則笑指，「雖然很棒，但是你簽樂透（六合彩）還是不會中」。（《我要發達》劇照）

有人則認為根本不是樓主幸運，只是賣魚攤販常用的手法，目的就是提高重量，從而收取更多錢，因為魷魚身價遠比那些雜高，「硬塞的吧，加重量」、「被坑了，那三隻小魚便宜貨」、「被坑還跟老闆說謝謝？」；有網民則持相反意見，「這不是攤販塞進去，漁船上網時魚會掙扎鑽進去，是捕魚船長說的。這無法避免，除非你請攤販現宰」。