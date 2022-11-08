奇蹟！女嬰出生前尾椎長罕見2kg巨瘤重過身體　手術成功健康成長

孩子誕生本是讓人開心的事，若然發現患上怪病則令人十分擔憂。澳洲一名女嬰未出生時已發現臀部長出2公斤巨瘤，是她的體重2倍，屬罕見病，存活下來的機會低於五成，不過幸得醫療團隊合作，經6小時手術成功切除腫瘤，並神奇地存活下來健康成長，至今已3個月大。



女嬰在出生前，在母親Rachel Thomson肚內時已發現從其尾椎長出一個巨瘤，並擴散至骨盆及腹部。（GettyImages/示意圖）

據外媒報道，女嬰在出生前，在母親Rachel Thomson肚內時已發現從其尾椎長出一個巨瘤，並擴散至骨盆及腹部，情況並不樂觀，於是預產期3個月前在瑪特婦產科醫院（Mater Mothers' Hospital）剖腹取出，體重只有1公斤，身後的巨瘤卻有2公斤。

女嬰患有罕見的「薦尾部畸胎瘤」（Sacrococcygeal teratoma），每4萬名嬰兒就有1人會罹患此病，且存活率只有25%至40%。

母親指女兒經6小時手術成功存活，十分感恩。（GettyImages/示意圖）

醫學教授薩利甚（Saliesh Kumar）表示，「雖然不知道腫瘤生長原因，但是來自於胚胎生殖細胞，且女嬰比男嬰患上此病的機率高四倍」。薩利甚續指，患有這種病的嬰兒通常活不過孕期，但由25名醫生組成的團隊，經過6個小時的切除手術後成功存活下來，且身體狀態良好，被視作為是生命奇蹟。

女嬰現已３個月大，母親十分感恩，「知道女兒十分堅強，能夠將她抱在懷中，對我來就已是十分珍貴」。