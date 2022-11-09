女同事穿短裙上班　中年大嬸Admin斥損同事專注力　竟咁做惹爭議

【職場熱話】不少公司都規限上班衣着，有打工仔於網上投稿表示，其公司的「中年大嬸」行政人員（Admin）不滿意女同事着短褲或短裙，批評會影響公司形象及同事專注力，於是出電郵禁止。帖文引起熱議，大部份網民都質疑該「Admin」做法不妥，「會唔會睇得自己嘅權力好大？」、「搞亂公司一定玩完」。



有打工仔於網上投稿表示，其公司的「中年大嬸」行政人員（Admin）不滿意女同事着短褲或短裙，批評會影響公司形象及同事專注力，於是出電郵禁止。（示意圖／gettyimages）

該打工仔於Facebook專頁「奴工處」投稿，指公司近日聘請了一名中年大嬸做「Admin」，惟該「中年大嬸Admin」一上任就有動作。樓主表示，該「Admin」指摘女同事穿短褲或短裙會影響公司形象，以及影響同事專注力，於是出電郵禁止女同事穿褲或短裙。

帖文引來網民熱議，大部份都認為該「中年大嬸Admin」做法過份，「公司policy唔能夠因轉咗行政而隨意改變，搞亂公司一定玩完」、「會唔會睇得自己嘅權力好大…」、「短裙對其他人嘅影響其實無乜，反而對中年大嬸嘅專注力影響最大」、「我係男同事既話，明天集體著短褲抗議」、「以後要着樽領長褲留冬菇頭」。

轉戰保險界的程美段，曾在IG展示西裝短裙仔襯黑色絲襪造型。（Instagram/@kiwichingg）

但也有網民估計是老闆要推出新令，「新admin 唔熟環境點會自把自為做呢啲嘢，緊係老細叫先做」。