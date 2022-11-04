勁黑仔！10年做7份工公司都執笠　打工仔崩潰：最近轉正職又停運

這運氣也太差了吧！有台灣打工仔於討論區發文大呻，出社會工作已有10年，做過7份工，沒料到每份工公司都結業倒閉，最近剛轉正職的工作又被通知公司停運解散，令她崩潰道「我是絕望的倒霉」。



有台灣打工仔於討論區發文大呻，出社會工作已有10年，做過7份工，沒料到每份工公司都結業倒閉，最近剛轉正職的工作又被通知公司停運解散。（《我們與惡的距離》劇照）

該名打工仔於Dcard討論區以「工作運非常的不好」為題發文表示，之前7份工中，最長的做了6至7年，最短為1個月，每份工都與同事相處得蠻好，「然後離職原因都是因為公司收起來或是倒閉」。

她大呼，「誰來拯救我的工作經歷呀」，擔心面試時寫的離職原因會被懷疑是亂寫，嘆道「我自己也好無奈呀」。她目前最大願望是有份穩定的工作，「不要再遇到倒閉資遣了」、「沒有工作真的很不安，每次收到通知都會很難過（經驗豐富）」。

樓主目前最大願望是有份穩定的工作，「不要再遇到倒閉資遣了」。（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照）

網民笑言，「地獄倒霉鬼」、「妳是不是命中帶煞」、「拜託妳來我們公司，妳的運氣很適合我們公司」、「對不起，我忍不住笑出來，完全可以理解被當亂寫，這經歷太離奇了」、「我以為的工作運很差是同事上司相處不好、勾心鬥角、互相捅刀，原來是停運解散倒閉，這真的是有點厲害」。

有任職人事部的打工仔指出，「人資來回答，我不會質疑你履歷造假，但心裏會覺得這個人很帶賽（帶大便），我會怕公司倒閉」。有人分享「我朋友也是，做西餐西餐倒，做吃到飽吃到飽也倒，現在加入房仲，誓言幫助大家把房價搞倒」。

有網民建議樓主，「所以要投大間公司，找公司資料並評估公司發展」、「建議還是找些穩定一點的產業做，會比較好，經歷的部份就選擇要不要明講，這也不是你個人問題，相信徵才公司不會去怪你的」。