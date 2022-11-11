英國詐騙！網傳兒子WhatsApp稱壞電話　醒目媽因1個字踢爆是騙徒

全句串對每個字才是最大破綻！Twitter近日熱傳WhatsApp對話截圖，顯示英國有「兒子」聲稱自己手機壞了，要用臨時電話聯絡，卻被這名醒目媽媽快速識破，原因竟是兒子從未串對「temporary」（臨時）這個字，粗口連發鬧爆騙徒，大批網民上傳圖片分享遇到同類騙案。事實上，英國現時有大量同類的「Hey Mum」騙局，據英國國家詐騙及網絡犯罪報告中心「Action Fraud」的數據，今年2月3日至6月21日期間，累計已收到過千宗報案，受害人總損失達150萬鎊（約1360萬港元）。



網傳英國WhatsApp對話截圖，醒目媽因為對方串對字而識破對方是騙徒。（「No Context Brits」Twitter圖片）

Twitter近日流傳1則懷疑WhatsApp騙案，在網上引爆笑彈，英國Twitter帳號「No Context Brits」上傳WhatsApp截圖，有「兒子」聲稱自己的手機壞了開不到，希望媽媽儲存臨時電話號碼。未料這名媽媽馬上識破是騙局，粗口連發大鬧對方混蛋騙子、落地獄、會舉報對方號碼等，1秒識破騙局的原因，是因為她的兒子從來沒有串對過「temporary」（臨時）這個字。

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網民爆笑指同樣遇過冒充子女「白撞」的騙局，更上傳對話截圖。事實上，英國現時有很多同類WhatsApp騙案，騙徒大多以「Hey Mum」、「Hey Dad」作開頭，內容離不開說自己手機出問題，例如掉了進水等，要求對方儲存其新號碼再行騙。

英媒報道，騙徒會要求受害人過數買新手機或者支付賬單費用，不少受害人是長者，被騙去養老金。有7旬婦女匿名受訪指，有天「兒子」突然WhatsApp她說不小心將手機掉入馬桶壞了，要改用臨時電話號碼，並說手機壞了無法用網上銀行App，但必須馬上繳交2張賬單的費用。「兒子」語氣看起來很憂心，她便向兩個不同的銀行戶口轉賬逾2700英鎊（約2.4萬港元），騙徒訛稱會在2天內還錢。

受害人解釋兒子人在海外，不想打擾兒子，擔心一問就似在追兒子還錢。騙徒數天後再要求過數1800鎊（約1.6萬港元），幸好她的「真兒子」用平時的號碼聯絡，她才明白自己受騙。

騙徒除了設立詐騙用的戶口，還會用錢騾（money mules），即提供帳戶接收欺詐所得，並分到部份款項。當地銀行提醒遇到懷疑「Hey Mum」騙案時，應具體問對方姓名、一定要先聯繫儲存在聯絡冊中的人，例如是兒子本人，如果無法聯繫，在轉賬前應要求和對方通話核實身份。WhatsApp亦提醒用戶要確保帳戶已完全了雙重認證，別告訴他人6位數密碼。

英國國家詐騙及網絡犯罪報告中心「Action Fraud」數據顯示，今年2月3日至6月21日期間，已收到1235宗以WhatsApp冒充親人的騙案，受害人總損失達150萬鎊（約1360萬港元）。

（綜合）