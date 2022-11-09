孩子被同學戳傷頭　家長上門怒摑5歲童　激戰六旬爺爺：忍不住了!

以暴力解決暴力不是上策，內地一名男子因其孩子在幼兒園被同學弄傷，因而上門與對方家人理論，其間一巴掌將5歲傷人孩子打倒在地，其爺爺見狀「還拖」卻同樣被推倒，導致腿部骨折，家人已就事件報警處理。影片曝光後引來網民熱議，批評連大人都不克制，就必須接受法律制裁，網上亦有傳言稱打人家長是一名醫生，醫院則不回應事件。



江蘇一名男子因其兒子的後腦被幼兒園同學拿尖物戳傷，因而帶着一家三口到對方家中理論，其間2個家庭發生激烈衝突。（影片截圖）

事發於本月8日晚上7時許，江蘇一名男子因其兒子的後腦被幼兒園同學拿尖物戳傷，因而帶着一家三口到對方家中理論，其間2個家庭發生激烈衝突。從網上流傳影片顯示，穿着深藍色裇衫的男子坐在椅子上，向傷人的白衣同學訓話，突然一巴掌將對方從膠椅上打倒落地，裇衫男調高聲量手指指地問「聽見沒有，以後你還打不打人」。

白衣男童的爺爺見狀即站起來對裇衫男說「你不能這樣處理」，但男子再次朝地上的男童怒吼，「以後還打不打人，回答我！」，又稱「對不起，我沒忍住，但是我忍不住了」。後來兩人開始推撞，爺爺都忍不住拿起膠椅砸向對方，男子則把爺爺推倒地上。白衣童母親事後表示已就事件報警，正在等待調查處理，而60多歲的爺爺被推倒後送往醫院檢查，證實腿部骨折。

網民看完影片都議論紛紛，直斥以暴制暴不應該，「不管怎麼樣，打小孩、打老人，就是不對」、「氣死我了，小孩的矛盾，大人至於這樣？」、「5歲孩子下這麼重的手」。另有網民認出，片中打小孩的男子是南京某醫院的骨科醫生。惟內地傳媒向該醫院確認男子身份時，醫院回覆「這個問題警方已經介入了，這個事情跟我們醫院是沒關係」。