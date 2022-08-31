可惡！阿伯搭巴士拒拍卡掌摑女司機　乘客鬧爆追到落車　公司報警

真是為老不尊。微博瘋傳1段老伯與女巴士司機爭執的影片，事緣貴州日前有老作乘巴士時沒拍卡付車資，女司機發現後便勸解，沒料老伯卻情緒失控，雙方頓起爭執，老伯不斷迫得女司機後退。車上乘客們紛紛指責老伯，他突然氣得一巴摑到女司機臉後下車逃去，女司機及部份乘客追下車指罵。老伯的野蠻暴力行為被網民鬧爆，揶揄他「可不敢打男司機」、「壞人變老了也是壞人」，巴士公司稱事後已慰問女司機，她的身體及精神狀態良好，公司己就事件報警，警方正尋找涉事老伯。



老伯登上巴士時未拍卡，女司機發現後勸解，但老伯情緒激動，其後更掌摑女司機。（微博影片截圖）

事發於8月29日，貴州遵義有長者坐公交車（巴士）時拒刷卡付車費，還出手掌摑女司機。事發影片在網上瘋傳，見到老伯站在車廂走廊，女司機上前和他爭吵，他不斷伸手逼近，女司機後退並撥開他的手。老伯與女司機站在車門前繼續爭吵，他突然間揮手大力掌摑，女司機被打得別過臉去，回過神來用手掩住臉頰。老伯摑人後下車逃走，女司機及車上部分乘客也下車追罵，女司機從後高呼「他上車不刷卡」，最後老伯急急腳離開現場，附近民眾安慰捱摑女司機。

內媒指，白髮老伯上車手持卡片但沒拍卡付錢，兩度靠近女司機爭執，女司機原本只是上前勸解，但老作突然情緒激動，其後更發生當摑事件，當時車上其他乘客都看不過眼，紛紛出言指責其行為，但老作未有理會便直接離去，部分乘客追下車繼續指責。

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老伯突然伸手掌摑女司機。（微博影片截圖）

片段看得網民氣憤，直斥「有些老人真的不值得我們尊重」、「這一巴掌不打回來是真委屈」，批評他為老不尊，但又慨嘆事件一定會從寬處理，「『老人』就是免於處罰的護身符」、「拘留他幾天就不囂張了」。

內媒聯絡巴士所屬的遵義市公共交通（集團）有限責任公司，對方稱本月30日上午已派人探望被摑的女司機，她身體及精神狀況良好，公司已報警，將由公安機關處理，目前正尋找涉事男子，待調查清楚後會對外公布。遵義市交通運輸局亦確認已與公交公司聯絡核實情況，事件正處理中。

（綜合）