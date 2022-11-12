嘔！男子嫌女鄰居凌晨太嘈　怒灌「糞尿水」入對方門縫　下場慘了

太惡心了！台灣1名7旬翁不滿樓上女鄰居凌晨製造噪音，又認為是女鄰居地板及水管破裂，才導致他的單位天花板漏水，竟持1個懷疑裝有尿液或糞便水的膠樽，3次在凌晨時份到女鄰居門外灌「糞尿水」入門縫，令液體流入對方屋內，女鄰居嚇到報警。雖然7旬翁堅稱倒的只是「茶水」，但法官考慮到他趁凌晨時偷偷去偷不明液體，已經有恐嚇意圖，判拘役30日、得易科罰金3萬新台幣（約7400港元）。



台灣男子不滿樓上女鄰居凌晨製造噪音，而且認為是對方地板及水管破損，才令他的天花板漏水，竟以狠招報復，結果自己亦惹上官非。（示意圖／Getty Images）

案情指，林男想出「狠招」，用膠樽裝入懷疑有尿液或糞便的液體，在2021年5月31日、6月4日及6月5日凌晨，偷偷走上蔡女門口，將液體倒進門縫並流入對方屋內，籍此恐嚇對方。蔡女發現有不明液體流入屋內嚇到報警，警員調查閉路電視後拘捕林男，其後將他告上法庭。

被告認為樓上女鄰居刻意在凌晨製造噪音。（示意圖／Getty Images）

林男承認倒液體入蔡女門縫，但聲稱只是「茶水」，不是尿或糞水，也否認是恐嚇，聲稱一早透過物管人員告訴對方，如果再製造噪音就會去她家「倒茶水」。不過，該區物管主任作供時，表示記不起林男有要求轉達此事。

法官認為，雖然無證據證明林男倒的是排泄物液體，但在凌晨時分，對方不知情下到蔡女門口倒液體，即暗示對方屋企隨時有可能被陌生人倒不明液體，會造成蔡女的恐懼，具恐嚇意圖，最後依恐嚇危安罪判拘役30日，得易科罰金3萬台幣。

（綜合）