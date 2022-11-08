男子捷運扶手電梯當眾小便　男生目擊全程超崩潰：還好沒被噴到

當眾「露鳥」這麼大膽？台灣有男生日前於捷運車站內目擊，1名男子於大庭廣眾下在扶手電梯小便，他感到十分震驚，立即拍下影片放上網。網民紛紛批評，「好惡心，有內急也不要這樣吧」、「萬一手扶梯因為他故障怎辦？真的驚嚇我三觀，已經沒辦法用沒水準來形容了」。



台灣有男生日前於捷運車站內目擊，1名男子於大庭廣眾下在扶手電梯小便。（「Dcard討論區」圖片）

該名男生於Dcard討論區以「驚！剛剛目擊北車手扶梯上隨地尿尿（內含影片）」為題發文表示，日前乘台北車站通往機場捷運的扶手電梯時，聽到不明的水聲，起初以為是前面的人水壺漏水，但仔細一看，竟然目睹前面的男子在小便。

他立即拍下1段9秒影片，1名穿西裝褲和黑色皮鞋、推着行李箱的男子站在前方，他在其身後偷拍，可明顯見到有條幼水柱一直噴在電梯邊。他崩潰地指出，「影片只有他尿噴最大量的1段，他後來還有甩雞雞的清潔動作，整個嚇爛。我是誰？我在哪？還好沒被尿噴到」。

網民留言怒斥，「他怎麼沒被電死」、「這社會怎麼了」、「你應該要跟他講，先生，你的水漏出來了」、「這樣真的不會噴到他自己行李箱嗎？」、「我太震驚了。這樣跟他往相反方向的人不就會看到正面嗎？是不是覺得有行李箱擋着就沒人看得到」、「超故意，明明廁所就在附近，不是有病就是人品極度低落」。

不少網民建議要向站務人員反映，「有沒有把影片給站務人員呀？雖然不一定抓得到」、「請把影片提供給北捷，或是把時間地點告訴北捷，讓他們能調閱監視器處理」，有人更稱已寄信給機捷，正等待回覆。

根據台灣交通部《大眾捷運法》第50條規定，若有乘客隨意在捷運或其他公共設施上便溺，可處1500元以上新台幣（約368港元）、7500元以下（約1839港元）罰鍰。