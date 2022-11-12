捉小朋友定着褲先？超市廁所門縫太大　阿女半途「出走」台媽崩潰

孩子年紀太小，家長大多會帶着小朋友一起上廁所。最近有台媽就在網上發文，稱日前與女兒到大型超市Costco購物，其間她們共用同一廁格，未料當她還在如廁時，女兒竟從門縫鑽出去，讓她崩潰喊道「好市多廁所門為什麼要做這麼高啦！」，引來大批網民留言。



有台媽與女兒在Costco內使用同一廁格，惟女兒如廁後直接從廁所下方的門縫鑽出去，讓台媽大嚇一跳。（fb圖片）

該名台媽在facebook群組「爆怨公社」發文，稱周三（9日）與女兒一起到Costco的洗手間，她們共用同一廁格。不過，女兒如廁後便直接從門縫鑽出去，當時她卻還在「進行中」。台媽不禁在帖文中直言，「好市多廁所門為什麼要做這麼高啦！廁所上到一半小孩爬走了」。

超市的廁格門縫大小引來大批網民討論，許多人深有同感，認為廁所的設計古怪，留言指「每次上都覺得怪尷尬的」、「我也發生過，小孩迅雷不及掩耳的速度鑽出去了，外面好幾個人在問誰的小孩」、「上得好恐慌，不習慣」、「爬出去這都還好，我每次褲子還沒穿好就給我開門，直接全開那種喔」。

帖文掀起網民熱議，更引來不少媽媽共鳴，笑言自己也曾有類似經歷。（Costco圖片）

部份網民則指出，Costco為美國的大型超市，台灣分店的廁所亦沿用美國當地設計，門縫夠大的話，可防止廁所成為吸毒、霸凌等不法行為的場所；另外也有人稱美國人認為敲門的舉動不禮貌，他們可從門縫間看到廁格內是否有人。