兒子狂發萬字SMS　港媽收$3900震撼帳單呻無豁免惹議　1010咁回應

發SMS短訊這樣貴？有港媽日前發文抱怨，指快12歲的兒子發短訊給朋友，沒想到有字數限制，結果電話帳單費用高達3900元！她透露家中每晚9點半後禁用WhataApp，結果兒子發短訊給朋友，「重複兩個詞語一萬字」，收到帳單令人大嚇一跳。港媽向電訊公司查詢，職員查核後表示無搞錯，指其兒子由晚上9點46分連續發SMS到10點30分，只可作9折減免，氣得港媽說要轉台。帖文引起網民爭論，不少人質疑如何計算3900元費用，着港媽要投訴；然而，許多網民反指SMS的確有限字數，而其兒子這樣發短訊可能被當件「惡作劇」、「整蠱朋友」，被收高昂費用應當買個教訓。

1010回覆《香港01》表示，每個短訊連空白位及標點符號在內，只能包含160個英文字母或70個非英文字母（中文字），超過此限會自動分柝成多個短訊收費。而服務計劃包括每月500個短訊，而網外、國際短訊會另外收費。



港媽指家中晚上9點半後禁用WhatsApp，沒想到兒子和朋友發SMS，最後收費竟達3900元。（示意圖／Getty Images）

港媽在親子王國討論區發文，稱「阿仔send sms，收到$4000賬單」，不明何解兒子只是發一段字給朋友，「最後竟然收$3900，原來SMS有字數限制，唔知有冇得豁免唔交」。網民追問下港媽陸續給出細節，指兒子快將12歲，因為每晚9點半後禁止用WhatsApp，他用短訊和不同台的朋友聊天，正常一個短訊只是6毫，沒想到文字數量都會計，「無聊訊息，一大段字」、「我睇過啲短訊，就係重複兩個詞語一萬字」。

網民指SMS一向有70個中文字的字數上限，超過會自動分開，「中文叫短訊，本來就唔係比人長篇大論用」，但質疑電訊商如何收費，即時現時發短訊並不便宜，但如果只是1萬字訊息，除開只是143個，每個8毫子計也只是115元，何來3900元？有人提議可以向電訊公司表明該手機號碼是小朋友使用，看看客服可否酌情處理，甚至「寫長信畀CEO」要求豁免。

港媽的兒子在45分鐘內發萬字短訊給朋加，而且是些無聊話。（示意圖／Getty Images）

港媽回應稱已向1010職員查詢，但對方都不知為何會收3900元，並有要求對方交待如何計算，「佢只係睇到9:46sent到10:30」，職員又指「冇搞錯，應該減唔到」，她爭取下只得到9折減免。港媽批評電訊商「有問題唔搵我，只係收錢」，決定明年合約到期就轉到其他電訊公司。

有網民稱按70字1個訊息計算，樓主兒子由9點46分發到10點半，當中可能涉及數十萬字「廢話」，「係咪不斷copy and paste，理解唔到點樣咁海量」，但認為職員應有辦法計算出來。

不過，帖文風向隨後出現大變，而且被轉發到facebook群組引來大批網民討論，有留言質疑這樣發短訊是「炸人電話」、「惡作劇」、「好明顯係整蠱朋友」、「收嗰個應該超煩不停響」，「如果我係你仔朋友，我報警都似，滋擾喎」。

有人認為只看該帖文，事件仍詳情未明，但猜測男童可能被當成「有目的咁send sms 去騷擾人，兼且係玩足成45分鐘」，惟樓主「似係覺得電訊商問題，唔係佢個仔問題」。許多網民指樓主可把這次事件當成教仔實例，「應該扣你個仔零用，叫佢慢慢還返，需要教訓」，同時有人建議讓兒子轉用儲值卡，以便限制手機開支，「 如果樓主唔用今次機會嚟教仔， 真係大錯」。

不少網民認為，港媽要藉這次機會教育兒子。（《隱秘的角落》劇照）

1010回覆《香港01》表示，1010的服務計劃會包括每月500個短訊，如未超過此使用額，可享每個網外短訊收費6毫及每個國際短訊收費2元。網外短訊及國際短訊將由上述使用額內扣除。若超過此使用額，其後每個網內短訊將收取3毫，每個網外短訊將收取6毫，每個國際短訊將收取2元。

1010續指，每個短訊最多可包括連空白位及標點符號在內160個英文字母或70個非英文字母，短訊內同時包含英文及非英文字母，字數上限為70。如超過此字數上限，短訊將被分拆為幾個短訊發送，每個短訊均需收費。

（綜合）