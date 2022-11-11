女友偷玩交友APP稱「唔係約炮」　1事令港男勁擔憂　網民：齋傾咩

拍拖期間應否玩交友APP？有港男發文大呻，發現女友偷偷玩交友APP，女友強調「唔係約炮」，只是想識朋友聊天。他擔心交友APP上的男生大多不懷好意，女友見他太憂心下曾刪除程式稱「以後唔玩」，但日前再發現女友重新下載來玩，直至他問起女友才承認。有網民認為女友知他不高興便刪APP「都算係咁」，但不少人質疑女友已「思想上已出軌」，不快點處理可能感情生變。



港男發現女友偷偷玩交友APP，但她強調只是識朋友聊天。（示意圖／Getty Images）

樓主在香港討論區發文，稱最近發現女友玩交友APP，「但佢話唔係約炮，純粹識朋友傾計」，只是想解悶。他擔心交友程式太多男人不懷好意，「我知好Ｘ多狗公一嚟就約炮」。他一氣下稱自己都要玩，女友馬上制止「但自己又玩」，真的不明白和那些男人有什麼可以聊。

樓主不想太專制，沒要求女友停用交友APP，但女友見他不高興便刪除程式說「以後唔玩」。不過，他日前再提起交友APP的事，「佢先同我講又down返」，覺得如非主動提起，女友很可能不會說。

港男發現女友又重新下載交友APP來玩。（示意圖／Getty Images）

雖有網民認為女友知道樓主不高興願意刪除，「都算係咁，有啲直頭條仔知佢有玩，都扮唔知，扮無所謂」，但亦建議他不如開帳號來測試女友。樓主坦言已下載，但因為無法搜尋ID，只會隨機派一些用戶照片。

不過，許多網民質疑其女友已「思想上出軌」，女友是在「騎牛搵馬」，物色條件更好的男友，「擺明等仔撩啦，真係齋傾咩，講真我就唔會浪費時間喺呢啲女身上」。有留言覺得不宜一竹篙打一船人，並非所有玩交友APP的人都是為了性，「不過九成男嘅都係」，要視乎APP的風氣，「自己好自為之，Good Luck」。

有網民指未必人人玩交加APP都是不懷好意，但提醒樓主「好自為之」。（示意圖／Getty Images）

有女網民分享拍拖後都曾偷偷下載交友APP玩，「當時嘅心態就係覺得拍拖悶悶哋」想找些娛樂，只能說APP內都是「for Flirt 人或者被 flirt 」，從中找樂趣，「怪就怪你個女朋友可能係本身貪玩又或者覺得同你拍拖有啲悶」。

（香港討論區）