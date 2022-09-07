港男玩交友App遇投資騙局欠銀行百萬　考慮申請破產網民反應兩極

投資需謹慎，有港男日前發文，稱曾在交友App（交友軟件）認識了2個人，分別遊說他投資「去玩買原油、買幣」，他一時財迷心竅，於是先後數次向多間銀行借錢並交予2人代理，後來2人以「要交保證金、凍結戶口」等理由拒絕把錢交還給他。最後他錢拿不回來，還在短短2個月間欠下銀行近百萬貸款，而他月入僅25K，無法償還，不知可以怎麼辦。然而，網民得知港男遭遇後，卻並不同情，反而嘲笑他「太蠢」。



樓主在討論區發文稱於2月前玩交友App時墮入投資騙案，先後被2名網友遊說「買原油、買幣」。然而他卻未有細想，見有利潤就向銀行借錢並交給網友加大投資額，結果網友收了錢就消失，而他就欠債百萬。（《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

該名32歲、任職文員的港男在連登討論區以「求救！借左好多還唔到，應該破產？」為題發文，稱其月入2萬5千元，與父母同住公屋，每月支出1萬元。他在帖文稱早前接連墮入投資詐騙，「衰貪心搞到狂借錢，最後當然咩都無」。自2月前起，他就於數間銀行前後共借了約100萬元。但他顯然高估了自己的還款能力，他只在某間銀行還了數期和信用卡貸款，及在另2間銀行還了1期（共約8千5百元），就已經花光積蓄，其他的借貸連第1期也無力償還。由於家人、朋友均無法相助，他不知如何是好，正考慮債務舒緩、債務重組，或者直接申請破產，但又不想真的破產，「個人好慌諗唔到嘢，求各巴打點條明路我行」。

有網民好奇追問樓主被騙的經過，樓主始坦承指「交友App識人，畀佢呃咗去玩買原油，點知拎唔翻啲錢出嚟；又識到另一個人介紹買幣，贏咗啲但又拎唔返出嚟」。他表示起初經交友軟件認識的人介紹下買幣，確實賺了一點，就打算乘勝追擊，借錢入手，到想取回利潤時就被告知「要保證金又話凍結戶口，嗰時個心好驚，就又借錢畀啦」，然而眼見金額愈來愈大只好即時收手，但當時已經虧欠了銀行一筆款項。

樓主隨後又在交友軟件結識了另一個人聲稱玩開原油買賣可以介紹經紀幫忙，他見對方稱利潤不俗，便又借了20萬投資，打算幫補前面的虧損，豈料對方某日指市場急跌，「話佢公司借咗幾萬嚟買多幾手cover蝕錢嗰部分，但要我交錢先可以解封帳戶嚟出錢」。樓主情急之下又再向銀行借了數萬元然後交給對方，「最後App識嗰個人block咗我，而間嘢同經紀又無回應」。

大部分網民對於樓主悲慘的遭遇並不同情，反而認為他墮入顯而易見的騙局實在「太蠢，根本唔抵幫」。（《新精武門1991》電影截圖）

由於樓主稱在其中一間銀行借了6萬「每期還$110333」，有網民懷疑樓主打錯，「係咪打錯喳？」、「11萬？希望係打錯」，但樓主未有回應。帖文引來網民熱議，有網民指樓主已別無選擇，只能申請破產，「破啦，你還唔起㗎啦，認命吧」、「月入25K但一期要還11萬，點還？破啦！」，但不少人紛紛提醒樓主勿輕舉妄動，不應申請破產，又建議他保留對話內容報警求助，「全新新數唔使諗債務重組，破產都有機會畀人告詐騙」、「你第一期都唔還就破產，可以證明你由頭到尾都無諗過還，咁銀行係有機會告你詐騙」、「報警啦，話畀人詐騙」。

大部分網民都認為類似騙案時有發生，加上樓主想投資獲利卻又不去了解投資項目，把錢全權交予別人代勞，認為他「貪、蠢、懶，唔抵幫」，並不同情他，「呢啲日日都有人講，要有幾脫節先會畀人呃倒」、「叫交保證金已經好奇怪，仲要借錢揼落去」，又有人不齒他玩交友軟件被騙，斥責他「貪財又貪色，自然渣都無」、「色字頭上一把刀，自己攞嚟」。