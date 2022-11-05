交友APP遇腹肌型男　約會遭呃飯食呃睇戲　港女嬲爆斥：豪畀乞衣

玩交友APP要帶眼識人，小心被人騙財又騙心！有港女發帖公審一位透過交友APP認識的男生，指兩人早前約會食飯及看電影，本來說好女方請吃飯，男方請睇戲，但男生以多個借口避開付錢，最後全數310元都是由女方支付，事後追數不果，因而怒罵「男人老狗交友APP約女出街呃飯食、呃戲睇」、「我豪畀乞衣啦」。



樓主的友人直接在Instagram私訊該男生，對方竟厚顏無恥表示「通常啲女追我多，你咪係其中一個，自願請我」，堅持走數。（連登討論區圖片）

該名女生在連登討論區，以「男人老狗交友app約女出街呃飯食呃戲睇，好唔好意思」為題發帖，指10月頭相約了一名透過交友APP認識的男生吃飯看戲，「餐飯食咗$140，講好咗我請食飯佢請睇戲，一人請一樣」，而男生的IG圖顯示為一排腹肌，而且有600多名粉絲。

惟到達戲院時，男生表示沒有信用卡，樓主遂先「碌卡」繳付戲飛錢，此時男生再表示身上只有兩張100元紙幣，「問我有冇30蚊找畀佢，我話我冇現金喺身，叫佢Payme俾番我」，但男生又指「喺街用唔到Payme要返屋企先」。

不過，回家後兩人都沒有提起此事，樓主亦不打算再見他，但她將事件告知友人卻「愈諗愈唔gur（不忿氣）」，遂傳訊息要求對方還錢，男生則回應指，「我話下次見面請番你，但你都唔想見我，點請你」。當樓主堅持透過Payme收款，對方繼續厚面皮推卻，其後稱自己張戲票是學生價，「睇戲飛錢$60咋喎，何來的$170」，令她更加氣憤怒罵：「你男人老狗cheap到咁好唔好意思，你份工專呃飯食呃戲睇？今日嗰2餐飯又呃咗幾錢？60蚊我豪畀乞衣啦！170我都當豪俾狗」。

點擊看女生追數過程：

女網民表示，其友人「睇唔過眼」直接在Instagram私訊該男生，對方竟厚顏無恥表示「通常啲女追我多，你咪係其中一個，自願請我」，友人不禁揶揄「百七蚊都畀唔起，你咁X原面皮真係應得嘅，憑你本事呃返嚟」。

有港女表示，與交友APP結識的男生約會，本來約定女方請吃飯，男方請睇戲，但男生以多個藉口避開付錢，最後全數310元都是由女方支付，事後更追數不果。（《紳士的品格》劇照）

帖文引起網上熱議，很多網民都同情樓主遇人不淑，「唔俾錢仲要咁寸」、「樓主唔好彩俾腹肌圖呃咗」，又批評該男生的行為確實非常寒酸，「今次條仔又真係肉酸啲，無講明都話 講到明都咁」、「日日約女食飯話返屋企Payme咪可以日日呃飯食」、「好羞家，媾女要AA已經XX地，仲要女仔請埋要人開口追，咪X媾啦毒X」。有經驗網民則奉勸樓主，「數絕對唔好過夜，哩啲大種乞兒話有$200，你應該拎咗先，Payme番佢」。

有港女表示，與交友APP結識的男生約會，本來約定女方請吃飯，男方請睇戲，但男生以多個藉口避開付錢，最後全數310元都是由女方支付，事後更追數不果。（《漂亮姐姐請吃飯》劇照）

但亦有人質疑如果男女角色調轉，大家就不當一回事，「男女掉番轉實俾人XX死」、「咁老學人溝後生仔，仲好意思收返錢，調返轉係個30歲男人問個16歲收錢俾人XX咗」。