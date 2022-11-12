憂惹類鼻疽　港媽要求全家用滾水刷牙　網民建議買一器具解決

本港近期在個別地區錄得多宗類鼻疽個案，有網民在討論區發文大呻，母親因誤解專家意見指不要用自來水刷牙，每早都要求全家用滾水刷牙，所有家居用水亦要轉用開水，包括洗菜、洗米、煮飯等，加上家中水煲體積小，令事主生活大感困擾。



有網民指母親要求他每天用滾水刷牙。（《皮諾丘》劇照）

該網民在香港討論區以「阿媽叫我地用滾水刷牙」為題發文，指母親對本港類鼻疽感染情況十分擔憂，早前見「啲專家話唔好用生水刷牙」，現在每天早上都要求全家用滾水刷牙，雖然專家實際上指避用開啓水龍頭一分鐘後的水，但事主母親卻嫌浪費食水，直接將所有水煲過再用。事主表示「啲水咁熱，叫人點刷」、「煲完又有咩用」、「會中招嘅話早就中招啦」。

網民建議事主直接購買具殺菌功力的濾水器。（資料圖片）

網民回應，「好影響生活啫」、「空氣乜嘢都有，咁點算」、「好彩佢唔加消毒火酒去洗菜啫」、「買個有殺菌功效既濾水器咪得」。亦有網民贊同事主母親的做法，反建議事主「用煲過後涼返的水就行」、「有時間就煲定，煲定放一日都OK」、「買個大啲嘅水煲，夜晚煲好放係度攤凍留返第二日用」。

翻查資料，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在10月25日曾呼籲深水埗區居民，尤其是長期病患者及長者，早上開啓水龍頭一分鐘後方可用作食水，頭一分鐘流出食水亦應避免用作刷牙、洗臉及花灑沖涼等，「最好煲過先好入口。」，而並非完全不要使用「生水」。