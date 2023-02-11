咁大件事唔講？人妻到女兒滿月才通知閨密惹不滿　網民：登報好無

閨密圈子就該分享所有事？早前就有女生發文指，有朋友2年前結婚後一直都想生小朋友，近日卻突然知悉對方早已懷孕分娩，女兒都已滿月了。樓主指之前叫對方外出吃飯時，都會以各種原因推卻，雖然覺得不受尊重但仍替她開心。不過，同群組另有朋友卻指責對方，懷孕那麼大件事都不說，根本不當她們是朋友，揚言不會去看她女兒而，就算約吃飯都叫她不要帶女兒出席，但樓主認為作為朋友沒有必要這樣。



有女生發文指有朋友2年前結婚後一直都想生小朋友，近日卻突然知悉對方早已懷孕分婏，女兒都已滿月了。（《BABY復仇記》劇照）

該女生在香港討論區以「朋友個女滿月先話比我地知佢生左」為題發帖，指有朋友在2年前結婚，婚後一直都想生小朋友，惟近日才知道對方已誕下女兒，並且已經滿月，但之前對她懷孕卻一無所知。樓主表示，以前叫那位朋友去吃飯，對方都以不舒服和擔憂確診而推搪，現在才知道是因懷孕才減少外出，但一直沒透露原因，雖然覺得有點不被尊重，不過都明白想說與否都是她個人選擇，對方終於有小朋友都替她高興。

不過，有其他朋友指責那位新手媽媽，認為懷孕那麼大件事都不說，根本不當她們是朋友，更揚言不會去看她女兒，就算約吃飯都不要帶女兒出來。樓主認為懷孕時不想說，都能明白且可接受，始終有疫情加上該朋友原本性格就比較膽小，認為作為朋友沒有必要這樣說話。

有其他朋友該名新手媽媽，認為懷孕那麼大件事都不說根，本不當她們是朋友，更揚言不會去看她女兒，就算約吃飯都不要帶女兒出來。（《閨蜜》劇照）

對於一班閨密因懷孕不宣而幾近鬧翻，網民認為有很多可能性，例如只有你們當人家是朋友，對方卻不是這樣想，因為真的朋友怎會藏這麼久都不說，「可以咁耐唔見嘅朋友，都唔Friend得去邊啦」、「經常傾電話算係老友，但唔明佢點解收得咁密？」、「普通朋友？」、「唔使通知，人哋肯定認為你唔係最好個個朋友」、「好難講，朋友咩定義，關係有幾好先？」。

不過，有更多網民直指懷孕都不一定要和朋友交代，更何況也算私隱，說了又沒有什麼幫助，「唔好自視過高，只係朋友關係，唔需要事事通知」、「生仔必要同你講？」、「人哋有咗生咗個女又關你事？你幫手同人養女？」、「生女要向你申請？」、「覺得你哋唔尊重對方多啲，人地決定洗乜同你哋交代咁多」、「依家你朋友講出嚟，即係佢已經渡過咗最辛苦嘅時候，又何必執着佢有咗既時候有冇出聲」。